Juve spalle al muro: addio choc per 80 milioni

Clamoroso colpo di scena, via dalla Juventus per 80 milioni di euro: scelta obbligata, Giuntoli lo vende

Il distacco dalle prime della classe si fa sempre più corposo per la Juventus di Thiago Motta. La squadra bianconera, reduce dal mezzo passo falso contro il Bologna, è chiamata a riscattarsi e a chiudere nel migliori dei modi il 2024 che ha registrato tanti cambiamenti. E altrettanti rischiano di arrivare durante la prossima sessione di calciomercato.

A partire dalla difesa, reparto nel quale Thiago Motta attende con trepidazione la firma di un nuovo centrale. D’altronde i gravi infortuni occorsi prima a Bremer e poi a Cabal hanno dimezzato le scelte al centro della difesa: e così Giuntoli sta già pianificando il primo corposo investimento. Occhio, però. Perché il mercato bianconero passerà inevitabilmente anche dalle cessioni, specialmente durante i mesi estivi.

E da questo punto di vista sembra farsi strada una clamorosa soluzione a partire da luglio: la Juventus rischia di ritrovarsi ‘obbligata’ a cedere una delle sue stelle. Lo scenario rivelato poche ore fa è clamoroso: per 80 milioni di euro la dirigenza bianconera potrebbe dire sì e fare infuriare i tifosi della Juventus. Ecco cosa può davvero accadere durante il calciomercato estivo.

Dalla Juve alla Premier: offerta da 80 milioni

Secondo quanto viene riferito da ‘Caughtoffisde’ c’è un club di Premier League che sembrerebbe disposto a fare follie per concretizzare uno scippo alla Juventus. Il Liverpool è infatti sulle tracce di Kenan Yildiz, talento che a Torino sta mostrando tutte le sue incredibili doti. A certe condizioni, però, l’addio è più che probabile.

Il portale britannico sostiene che la Juve non sia disposta a cedere Yildiz e che il nazionale turco si trovi benissimo in bianconera. Tuttavia filtra l’indiscrezione secondo cui la società torinese abbia già fissato il prezzo per l’eventuale addio del classe 2005: non meno di 80 milioni di euro. Una cifra importantissima che i ‘Reds’ e non solo sarebbero disposti a mettere sul piatto. Viene riferito, poi, che su Yildiz sarebbe forte l’interesse anche di Manchester United, Arsenal, Aston Villa e Borussia Dortmund: al punto che gli scout delle inglesi sarebbero stati presenti nelle ultime uscite della squadra di Thiago Motta contro Milan e Lecce per assistere alle prestazioni del 19enne.

Il Liverpool in primo piano, visto che a giugno rischia di perdere a parametro zero nientemeno che Mohamed Salah. L’egiziano non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza il 30 giugno 2025 e non è affatto detto che ciò si realizzi: a quel punto la mossa più sensata per il club inglese porterebbe proprio ad Yildiz che per qualità ed età sarebbe un investimento calcolato. D’altro canto lo United potrebbe salutare Anthony, Rashford e Garnacho mentre l’Arsenal affiancherebbe Yildiz a Saka. Ad ogni modo il Liverpool rimane in pole position.