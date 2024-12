La Juve lo manda al Napoli: accordo raggiunto

Addio alla Juve, lo aspettano gli azzurri: si sblocca l’accordo per il passaggio ai partenopei di Antonio Conte, colpo di scena

Sono diversi i fili a legare e muovere la rivalità tra Juve e Napoli, tornata una delle più sentite del calcio italiano negli ultimi anni. In campo, bianconeri e azzurri competono spesso per i massimi traguardi in Italia e oggi vedono tra le proprie fila, soprattutto, protagonisti che in passato hanno fatto la storia con la maglia opposta.

Se lo scorso anno è stato Giuntoli a passare ai bianconeri dal Napoli, quest’anno, in azzurro, ci sono due grandi ex bianconeri come il ds Manna e Antonio Conte in panchina. E non è finita qui, dato che si parla di diversi intrecci che sul mercato potrebbero riguardare le due squadre nella sessione di mercato invernale.

Per entrambe, c’è la necessità di intervenire andando a caccia di rinforzi. Dovrà puntellare molto la sua rosa la Juventus, che avrà bisogno di diversi acquisti per tamponare l’emergenza infortuni. Ha meno correttivi, almeno in teoria, da apportare il Napoli, cui comunque Conte chiederà uno sforzo per ulteriori migliorie per puntare in alto nella seconda parte della stagione.

E non è un caso, forse, che si parli di numerose piste a cavallo tra Torino e Napoli. Da parte bianconera, si cerca un attaccante e Raspadori potrebbe fare al caso di Thiago Motta. Dall’altra parte, Conte mette nel mirino un centrocampista come Fagioli e non soltanto lui.

Dalla Juve al Napoli, ci siamo: Conte accoglie Danilo, i dettagli

All’ex Ct della Nazionale piace molto Danilo, che sarebbe il giusto rinforzo d’esperienza per la retroguardia. In fase difensiva, il Napoli è migliorato molto rispetto alla scorsa stagione, ma la differenza di rendimento tra i titolari e le riserve è piuttosto impietosa.

Per la Juventus, comunque, nonostante il brasiliano non si stia più esprimendo sui suoi livelli da tempo, una cessione in difesa è da escludere nell’immediato, visto che il reparto ha già bisogno di almeno di un paio di acquisti. Ecco perché l’operazione non avverrà a gennaio. Ma i contatti per il futuro sono già avviati e Danilo avrebbe dato il suo benestare a Conte per passare al Napoli a giugno, a parametro zero, quando si concluderà il suo contratto con la Juve, stando quanto riportato da ‘Footmercato’, in Francia.