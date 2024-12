Prima firma con l’Inter, poi se ne va: dietrofront improvviso

Ha firmato il rinnovo coi nerazzurri, ma il calciomercato non finisce mai: Inter potrebbe vacillare di fronte all’offerta della big

L’Inter continua a sperare di tornare in vetta alla classifica dopo l’ottima prova di venerdì dove, grazie a una prova collettiva di forza, ha trovato quell’equilibrio che ha caratterizzato la scorsa stagione. Simone Inzaghi, soddisfatto dal risultato, lavora alla prossima gara di Champions League contro il Bayer Leverkusen.

I temi di campo continuano ad interessare il tecnico, mentre la dirigenza lavora per i possibili colpi da ultimare a gennaio. L’attacco è il reparto osservato con attenzione, ma cominciano a diventare rumorose diverse voci di mercato che riguardano una serie di interpreti nerazzurri, tra cui il terzino Denzel Dumfries, che ha da poco rinnovato il suo sodalizio con Viale della Liberazione fino al 2028.

Un rinnovo di contratto che non impedisce alle big europee di tentare fare la corte all’olandese. Dalla Spagna parlano in particolare di un Real Madrid molto interessato alle gesta dell’ex Psv.

Dalla Spagna, Real Madrid punta Dumfries: trattativa difficile, ma non impossibile

Il Real Madrid ha finora dimostrato poco equilibrio a livello difensive complice lo sfortunato infortunio di Dani Carvajal, pilastro della retroguardia di Carlo Ancelotti. Da qui sono partite le valutazioni dei Blancos per Dumfries, un terzino solido e capace come lo spagnolo campione d’Europa di fare con qualità la doppia fase.

Secondo Fichajes.com, Florentino Perez avrebbe messo nel mirino proprio l’olandese, non spaventandosi più di tanto dell’eventuale valutazione nerazzurra. Forte di una elevata caratura internazionale, Dumfries sta diventando uno dei difensori più affidabili e in Europa le big continuano a osservare le sue prestazioni con attenzione.

Nonostante le avances degli spagnoli, è molto difficile che i nerazzurri possano accettare di fare a meno di un terzino come Dumfries. Motivo per il quale l’eventuale operazione di mercato appare al momento impossibile. Molto potrebbe cambiare in estate: certamente, in quel momento le dinamiche di mercato potrebbero aprire strade che ora appaiono impensabili.

L’Inter punta molto sul terzino olandese: il recente rinnovo di contratto, con aumento salariale di 4 milioni annui, fa capire che difficilmente Ausilio e Marotta siano disposti a cedere il terzino. Tuttavia, l’interesse del Real Madrid non è una cosa che capita tutti i giorni: starà al giocatore riflettere sul suo futuro nonostante il rinnovo da poco ultimato.