Telefonata dalla Capitale: Allegri ha già deciso

Massimiliano Allegri pronto a tornare in pista dopo l’esonero dalla Juventus. Il tecnico toscano ha già preso contatti con il club.

Uno degli allenatori italiani più vincenti e discussi degli ultimi anni è attualmente senza squadra. Stiamo parlando di Massimiliano Allegri, il tecnico toscano che ha incominciato la stagione 2024-2025 da disoccupato, dopo l’esonero dalla panchina della Juventus. Il suo ultimo incarico infatti si è concluso con un addio anche piuttosto burrascoso, ma inevitabile.

Nonostante la vittoria della Coppa Italia e la qualificazione alla Champions League, la dirigenza juventina ha scelto di ripartire con un nuovo allenatore, più giovane e dalle idee maggiormente moderne. Thiago Motta è stato ingaggiato proprio al posto di Allegri, che viene spesso indicato come un allenatore troppo rinunciatario, difensivista e legato ad archetipi calcistici piuttosto vetusti. Ma i risultati parlano per Max.

Allegri è dunque in attesa di chiamate di un certo rilievo, anche se da tempo ha fatto sapere di non essere propenso a subentrare in corsa, in un progetto tecnico non cominciato da lui stesso. Gli ultimi rumors sul suo conto parlano proprio di contatti avvenuti tra Allegri ed un club prestigioso, proprio in vista della prossima stagione.

Tutto confermato: contatti tra Allegri e il club di Premier League

La news arriva direttamente dall’Inghilterra ed è una conferma rispetto ai rumors delle scorse settimane. Sarebbero stati avviati contatti telefonici tra l’entourage di Massimiliano Allegri ed un club di Premier League, pronto ormai a cambiare guida tecnica. Ci riferiamo al West Ham United, squadra londinese che sta deludendo le aspettative.

Il tecnico Julen Lopetegui è sulla graticola dopo le ultime sconfitte con Arsenal e Leicester, molto vicino ad essere esonerato. Nella short-list dei dirigenti Hammers c’è anche il nome di Allegri. Come riportato da Talksport.com, il West Ham ha subito pensato e contattato il tecnico ex Juve, che però ha ribadito di essere pronto a iniziare l’avventura solo dalla prossima stagione.

Dunque è viva la possibilità che il West Ham esoneri Lopetegui e si affidi, da qui al resto del campionato, ad un traghettatore, un tecnico ad interim che possa salvare capre e cavoli prima di ricominciare da zero con Allegri in panchina. Non mancano però le alternative: in lista anche Graham Potter (ex Brighton e Chelsea) e Kasper Hjulmand, ex c.t. della Danimarca.

Allegri già qualche anno fa aveva fatto sapere di aver preso lezioni di lingua inglese, dopo il suo primo periodo alla Juventus, così da essere pronto in caso di chiamata dalla Premier. L’occasione sta arrivando e le premesse sono positive.