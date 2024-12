“Banditi a vita”, caos alla Juve: furia totale

Guai in vista per la Juventus che non può rimanere indifferente davanti a ciò che è successo: nel mirino un calciatore bianconero.

Oltre al danno anche la beffa, modo di dire che a quanto pare si sposa perfettamente con la situazione della Juventus che non ha problemi sono in termini di risultati. Un nuovo polverone rischia infatti di abbattersi addosso alla formazione allenata da Thiago Motta.

I soli 7 punti racimolati nelle ultime 5 partite sono un problema per la Juve ma rischiano di passare in secondo piano dopo quello che è successo fuori dal campo. Una spiacevole vicenda ha da poco coinvolto uno dei tesserati bianconeri e ora la situazione, che da quel che sembra è già sfuggita di mano, potrebbe ripercuotersi su tutto l’ambiente juventino.

Per questo in molti si aspettano una replica ufficiale da parte della società bianconera che non può e non deve rimanere indifferente davanti a situazioni simili. Sui social è scoppiato il caos e ora è giunto il momento di correre ai ripari.

Caos Juventus, è successo dopo la partita: attacco pesantissimo

Non c’è niente da fare, gli haters sono ormai la maggioranza sulle varie piattaforme social e da poco X ha regalato l’ennesima conferma sotto questo punto di vista. Non è un momento facile per il giovane Jonas Rouhi, ventenne difensore della Juve che è finito sotto attacco proprio sulla celebre piattaforma. Uno scempio, quello avvenuto ai danni del calciatore classe 2004, che non ha lasciato indifferenti i vari personaggi legati al mondo dello sport.

In primis Graziano Campi che, attraverso il proprio profilo, ha voluto puntare il dito contro i responsabili e in qualche modo anche contro la Juve che dovrebbe attivarsi e fare in modo di riconoscere tutti quelli che hanno preso di mira il proprio tesserato. “Vanno identificati e banditi dallo Stadium” ha detto Campi che ha così voluto suggerire una punizione che per qualcuno sarebbe esemplare mentre per molti non avrebbe molto senso.

Soprattutto perché i tifosi della Juventus sono sparsi in tutta Italia e solo alcuni di loro sono presenti allo stadio durante le partite casalinghe del club. Sui social, purtroppo, chi si impegna ad offendere e ad insultare non è realmente un tifoso ma piuttosto qualcuno che ama mettere zizzania. Qualora il club riuscisse comunque a individuare i responsabili e a punirli, sarebbe certamente una buona cosa da parte della Juve che tutto ciò che può fare è evitare di rimanere indifferente.