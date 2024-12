Chiesa all’Inter a gennaio: svolta improvvisa, Marotta furibondo

Svolta improvvisa sul possibile approdo di Federico Chiesa all’Inter nella prossima sessione di mercato: Marotta furibondo, non se l’aspettava nessuno

L’Inter ha disputato fin qui una stagione di altissimo livello ottenendo grandi risultati tanto in Serie A quanto in Champions League, dimostrando di avere una rosa importante e pronta a lottare su tutti i fronti.

Nonostante la rosa sia già al competo e Simone Inzaghi di abbondante qualità in tutti i reparti, non è escluso che la società nerazzurro non possa intervenire sul mercato a gennaio per aumentarla ulteriormente. Uno degli obiettivi dell’Inter per la sessione invernale di mercato porta il nome di Federico Chiesa verso il quale c’è sempre stato un grande interesse ed in estate l’ex Juventus è stato anche molto vicino a vestire la maglia nerazzurra.

Alla fine, però, l’Inter decise di non affondare il colpo e Chiesa è approdato al Liverpool dove però, tra il recupero dall’infortunio ed il livello tenuto dagli altri giocatori dei Reds, ha trovato pochissimo spazio. I nerazzurri sarebbero pronti ad approfittare di questa situazione e portare l’esterno d’attacco a Milano a gennaio, ma l’operazione potrebbe essere più difficile del previsto.

Secondo quanto riportato da Teamtalk.com, infatti, sebbene sia stato utilizzato pochissimo, il Liverpool non sarebbe più tanto convinto nel mandare via Chiesa in prestito e l’ex Juventus potrebbe restare nel Merseyside per tutta la stagione.

Inter, ribaltone Chiesa: il Liverpool vuole trattenerlo

Tenuto fuori dalla prima squadra per permettergli di recuperare dai suoi problemi fisici, Federico Chiesa è stato aggregato momentaneamente alla formazione under 21 del Liverpool con la quale ha anche segnato un gol. Un segnale importante che fa capire come l’esterno d’attacco stia recuperando la propria forma e l’Inter osserva con interesse i suoi progressi, essendo intenzionata a portarlo a Milano nella prossima sessione di mercato.

Tuttavia, secondo quanto riferito dal noto sito Teamtalk.com, il Liverpool starebbe pensando ora di trattenere Chiesa in rosa per dargli spazio nella seconda parte di stagione. Negli ultimi giorni ci sono stati dei contatti tra la dirigenza nerazzurra ed i Reds che si sono mostrati meno decisi nel voler cedere l’ex Juventus, cosa che ha spiazzato e reso furibondo il presidente Beppe Marotta che credeva di avere Chiesa in pugno.

Fino ad oggi, Arne Slot ha ignorato Chiesa, sia per i suoi problemi fisici, sia perché altri giocatori hanno meritato più di lui di giocare, ma la seconda parte di stagione sarà intensa e per il tecnico olandese avere l’esterno d’attacco in rosa potrebbe rivelarsi una rosa importante. Non belle notizie, dunque, per l’Inter che già pregustava di portare Chiesa in nerazzurro e dare un dispiacere alla Juventus e ai suoi tifosi che di sicuro soffrirebbero molto nel vedere Chiesa a Milano dopo gli anni in bianconero.