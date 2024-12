Dal Milan alla Juve: cessione immediata per il jolly

Milan e Juventus, clamoroso intreccio di calciomercato: il jolly è pronto a dire addio, adesso la firma è dietro l’angolo

Il campo ha fino a questo momento mostrato Milan e Juventus fare molta fatica a tenere il passo delle squadre di vertice. Lo Scudetto è lontano, lontanissimo per la squadra di Paulo Fonseca. A venire in soccorso potrebbe essere la sessione invernale di calciomercato: il 2025 si avvicina ed una nuova ghiotta occasione potrebbe far gioire i tifosi.

Il mercato incombe e Milan e Juventus potrebbero tornare a intrecciare i propri interessi. D’altro canto gennaio è alle porte e le esigenze comuni rischiano di portare ad uno scenario pazzesco per il 2025. Il club bianconero, per il mese di gennaio, è alla disperata ricerca di un difensore centrale che possa degnamente sostituire Bremer. Senza dimenticare, poi, che anche l’infortunato Cabal andrà in qualche modo rimpiazzato. Da Milanello, d’altro canto, la situazione non è molto diversa. Niente infortuni ma una serie di prestazioni non all’altezza della situazione che potrebbero portare Moncada e Ibrahimovic a sondare il terreno per un grande colpo.

Discorso praticamente identico quello che concerne il reparto avanzato. I bianconeri, a caccia dell’occasione giusta, devono individuare il degno vice Vlahovic che ad oggi manca. Milik è stato per lungo tempo indisponibile, non riuscendo a fornire le dovute garanzie sul piano atletico. I rossoneri, invece, valuteranno Abraham a fine stagione mentre Morata in più di un’occasione ha dovuto tirare il fiato finendo in infermeria. A questo punto sembra spuntare una clamorosa e suggestiva ipotesi che potrebbe portare in Serie A un jolly di caratura internazionale. Lo scenario sullo sfondo può far gioire i tifosi di Milan o Juventus.

Milan-Juve, colpo pazzesco: c’è l’apertura

Sembra potersi infiammare l’asse Milano-Torino, sullo sfondo un nome che starebbe portando le dirigenze di Milan e Juventus a valutare un’offerta. Magari proprio durante il mercato invernale. Occhi in Bundesliga dove un big avrebbe deciso di cambiare aria.

Stando a quanto riportato da ‘Calciomercato.it‘, Juventus e Milan starebbero studiando la situazione che riguarda Donyell Malen. Il nazionale olandese, che lo scorso luglio ha firmato il rinnovo di contratto con il Borussia Dortmund fino all’estate 2026, avrebbe chiesto la cessione alla società tedesca. Malen potrebbe dunque risultare un’occasione unica da cogliere al volo. Ala capace di svariare sia a destra che a sinistra, è in grado di giocare anche come attaccante centrale sfruttando la sua grande rapidità palla al piede. 25 anni e con un passato nel PSV, è cresciuto nelle giovanili dell’Ajax prima di esplodere definitivamente al Borussia Dortmund.

Lo stipendio di Malen si aggira intorno ai 3,2 milioni di euro netti a stagione, cifra decisamente alla portata di Milan e Juventus. Difficile per gennaio, un’eventuale offensiva potrebbe arrivare a giugno a dodici mesi dalla scadenza contrattuale. In quel caso il Borussia Dortmund non potrebbe pretendere un’offerta troppo importante: basterebbero a quel punto circa 25 milioni di euro e la dirigenza giallonera arriverebbe ad acconsentire alla cessione. Malen, in quella che a questo punto sarebbe la sua ultima stagione a Dortmund, ha collezionato fino a questo momento 18 presenze con 4 gol e 1 assist vincente.