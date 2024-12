Fonseca esonerato dal Milan: non finirà l’anno, c’è la data

Il destino di Fonseca è già stato deciso: il tecnico portoghese non finirà l’anno, c’è già la data per l’addio

Una buona parte di stagione è già andata in archivio, ma i miglioramenti nel Milan continuano a essere pochi e non decisivi per dare un impulso a una classifica che continua a essere deludente. Per quanto la squadra rossonera, sotto la guida di Fonseca, abbia mostrato momenti di calcio esaltanti, i difetti continuano a essere molti, e la sensazione di tutti è che, senza una svolta improvvisa nelle prossime settimane, il destino del tecnico sia già deciso.

Per qualcuno avrebbe dovuto essere esonerato già a settembre, poi a ottobre, al massimo a novembre, in concomitanza con le pause per le Nazionali. In un modo o nell’altro l’ex allenatore del Lille è però riuscito a mantenere la propria panchina, alternando incredibili scivoloni a prestazioni autorevoli anche su campi difficili come il Bernabeu.

Dopo l’ennesimo ko stagionale, a Bergamo contro l’Atalanta, la sensazione per molti è però che il suo destino sia segnato. Ormai i dubbi sono pochi: l’esonero arriverà, presto o tardi. E c’è chi è pronto a scommettere su una data in particolare, una giornata che potrebbe cambiare le sorti della stagione milanista.

Milan, Fonseca verso l’esonero: spunta la data per l’ufficialità

Quattro sconfitte in quattordici partite di campionato, una in meno rispetto alla capolista Atalanta, distante in questo momento 12 punti, sono troppe per una società ambiziosa come il Milan. Per questo motivo la dirigenza rossonera starebbe pensando seriamente di esonerare dal proprio incarico Paulo Fonseca, ‘colpevole’ di non aver saputo dare solidità a una squadra piena di talento.

Spifferi da Milanello non ne arrivano, e non sappiamo cosa potrà eventualmente fare l’ex allenatore della Roma per salvare la propria panchina. Quel che sembra certo, però, è che gli scommettitori sono sempre più convinti del fatto che Fonseca non riuscirà a concludere la stagione alla guida del Milan.

Stando a quanto riferito da Agipronews, gli esperti di Snai, una delle maggiori agenzie di scommesse, sono convinti addirittura che Fonseca possa non essere più sulla panchina del Milan nel 2025. L’esonero entro la fine dell’anno solare è fissato a 1,45 la posta, quota in discesa rispetto a inizio stagione.

Questo non vuol dire che il destino di Fonseca sia segnato. Dipenderà, come sempre, dai prossimi risultati. Sarà fondamentale ad esempio la sfida contro la Stella Rossa, una partita chiave per guadagnare l’accesso alla prossima fase della Champions League.

Un obiettivo che, se raggiunto, potrebbe permettere al tecnico di proseguire la sua avventura. Sempre che in campionato non arrivino, contemporaneamente, altri passi falsi ‘sanguinosi’ per le ambizioni rossonere.