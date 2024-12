Napoli e Juventus: alto tradimento e voltafaccia improvviso

Il Napoli e la Juventus pronti ad intervenire nel mercato invernale. Un colpo sognato da entrambe sta però per svanire: il motivo.

Si preannuncia quanto mai decisiva, per i sogni di gloria di Napoli e Juventus, la sessione invernale del mercato. Entrambe le squadre (in lizza per vincere lo scudetto ma reduci da risultati poco soddisfacenti) in questa prima parte della stagione hanno infatti dovuto affrontare varie criticità, rendendo quindi obbligatoria almeno un’operazione in entrata. A gennaio sia i bianconeri che gli azzurri cercheranno di intervenire in maniera concreta, esaudendo così le richieste di Thiago Motta e Antonio Conte.

La priorità, per i due club, consisterà nel rafforzare il pacchetto arretrato attraverso l’acquisto di un elemento di comprovata qualità ed abituato a disputare sfide di alto livello. La Vecchia Signora, ad esempio, ha perso per infortunio Gleison Bremer e Juan Cabal: da qui la necessità di prendere altrettanti giocatori oppure un centrale capace, all’occorrenza, di ricoprire anche il ruolo di terzino sinistro. Gli azzurri, dal canto loro, non sono del tutto soddisfatti del rendimento offerto da Juan Jesus e Rafa Marin.

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ed il presidente Aurelio De Laurentiis, di conseguenza, si sono iscritti alla corsa relativa ad una vecchia conoscenza del calcio italiano, poco felice nella sua attuale formazione. Parliamo di Jakub Kiwior, già seguito con un certo interesse nella scorsa estate. Il profilo del 24enne, così come la sua duttilità, piace molto alla Juventus e ai partenopei che, in queste settimane, sono tornate alla carica effettuando alcuni sondaggi esplorativi tesi a verificare la fattibilità della trattativa e la disponibilità del polacco di fare rientro in Italia.

Alto tradimento nei confronti di Napoli e Juventus: la cessione è stata congelata

La strada che conduce verso la fumata bianca, però, del tutto in salita. Il motivo è da ricercare nel fatto che l’allenatore dell’Arsenal Mikel Arteta, come riportato dal ‘Mirror’, stima il giocatore e vorrebbe trattenerlo fino al termine della stagione ritenendolo un utile componente della rosa. Fino a qualche settimana fa l’addio sembrava possibile. Ora, invece, ecco il veto posto dallo spagnolo che complica i piani delle italiane. Ora, in ogni caso, resta da vedere quale sarà la risposta di Kiwior, schierato dal primo minuto soltanto 18 volte su 30 gare complessive. Alta, inoltre, la valutazione del cartellino.

I Gunners, infatti, sono pronti a chiedere molto di più rispetto ai 20 milioni che erano serviti per ingaggiarlo dallo Spezia nel gennaio 2023. La Juventus ed il Napoli un tentativo lo faranno di certo ma, con tutta probabilità, saranno costretti a spostare altrove i loro mirini.