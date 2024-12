Zirkzee coi soldi di Vlahovic: la Juve vende subito

Joshua Zirkzee arriverà coi soldi di Dusan Vlahovic: la Juve è pronta a vendere subito il suo bomber in scadenza di contratto, le ultime

Non è un mistero che la Juve abbia messo nel proprio mirino Joshua Zirkzee. L’attaccante del Manchester United medita di riunirsi a Thiago Motta, il tecnico che l’ha consacrato e fatto sbocciare verso il grande calcio. Questa volta i due si troverebbero insieme alla Juventus, dopo aver portato il Bologna ad una storica qualificazione in Champions League.

Il passaggio dell’olandese ai “Red Devils” non ha fin qui portato i risultati sperati. È apparso fin troppo lontano dal gioco del club di Premier League che tra l’altro naviga in acque a dir poco agitate nella zona medio-bassa della classifica. La Juve, tra l’altro, ha bisogno come il pane di un attaccante e si è ipotizzato l’arrivo del classe 2001, diventato ben più che un’idea per tutte le parti in causa. Thiago Motta l’ha richiesto, per la Juve è un profilo perfetto e anche il calciatore tornerebbe volentieri in Italia. L’unico problema è convincere lo United a venderlo ad un prezzo accettabile.

Juve, arrivano i soldi per Zirkzee: addio a Vlahovic

Problema di non poco conto verrebbe da dire. A Torino Arek Milik non dà le giuste garanzie, e c’è bisogno di un vice Vlahovic. Possibile che arrivi proprio Zirkzee? Si tratterebbe di un colpo sensazionale, ma secondo i media di mercato, l’olandese più che per fare da vice al serbo, dovrebbe esserne il suo sostituto. Anche perché si tratterebbe di due pezzi da novanta e giocando con una sola punta, la loro convivenza potrebbe essere scomoda.

I soldi per Zirkzee potrebbero arrivare proprio dalla cessione dell’ex Fiorentina! La situazione di Dusan, infatti, è tutta da monitorare per quanto concerne il rinnovo. Attualmente la fumata bianca è ancora, troppo, lontana e le parti non hanno raggiunto un accordo, con il contratto attuale in scadenza nel 2026. Si rischia un Chiesa-bis. L’attaccante chiede una cifra molto alta che la società bianconera non è disposta a concedere. Ecco perché può innescarsi l’effetto domino. Vlahovic out, Zirkzee in.

Se già a partire da gennaio o direttamente a giugno si vedrà. Secondo alcuni insider di mercato britannici, sul classe 2000 ci sarebbero almeno tre club di Premier League quali Chelsea, Arsenal e Manchester United. Quest’ultimo porterebbe ad un clamoroso scambio tra Zirkzee e Vlahovic, ma le due operazioni potrebbero essere slegate. Di sicuro, senza rinnovo, Giuntoli a gennaio o a giugno avrà l’ultima opportunità per vendere il suo giocatore e rientrare, in parte, nell’investimento fatto nel gennaio 2022 quando prese il serbo dalla Fiorentina per 70 milioni di euro. Ovviamente oggi ne può chiedere molti di meno.