Colpo di scena Juve: il vice Vlahovic arriva dalla Serie A

La Juventus continua a riflettere in vista del mercato invernale. Nuovo nome per l’attacco: arriva il bomber della Serie A.

Più che un casting, una lunga e prolungata corsa ad ostacoli. La Juventus, da ormai diverse settimane, si è attivata al fine di consegnare a Thiago Motta, durante il mercato invernale, una punta capace di far rifiatare Dusan Vlahovic quando necessario e fornire maggiori garanzie tecnico-atletiche rispetto ad Arek Milik. Le tante complicazioni finora emerse, però, hanno costretto il club a cambiare più volte strategia e a depennare il nome di giocatori molto graditi.

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, ad esempio, è stato costretto ad abbandonare la corsa relativa a Jonathan David. Il 24enne canadese, legato fino al 30 giugno al Lille, chiede un ingaggio da 6 milioni (più un bonus alla firma di 10) e sogna di trasferirsi al Barcellona. Svanita, poi, l’opzione Arnaud Kalimuendo, che Motta conosce molto bene avendolo allenato ai tempi dell’Under 19 del Paris Saint Germain: troppo alto il prezzo richiesto dal Rennes (intorno ai 20 milioni). In salita anche la strada che conduce a Joshua Zirkzee del Manchester United.

L’ex Bologna sembrava essere intenzionato a lasciare i Red Devils alla luce del poco spazio avuto in questi mesi tuttavia lo sbarco in panchina di Ruben Amorim e, soprattutto, la doppietta rifilata di recente all’Everton lo hanno convinto a giocarsi le proprie carte in Premier League. La Vecchia Signora, inoltre, aveva chiesto informazioni su Lorenzo Lucca. Sondaggi andati a vuoto, visto che i friulani lo considerano incedibile almeno fino al termine della stagione. Problematiche che hanno spinto Giuntoli a spostare altrove il proprio mirino e a seguire un altro attaccante militante nella Serie A.

Mercato Juventus, nuovo nome per Motta: è lui il vice-Vlahovic

Parliamo di Casper Tengstedt, tra i pochi a salvarsi nel Verona finora. Il classe 2000, in prestito dal Benfica, ha totalizzato 5 reti in 14 apparizioni complessive dimostrando di possedere ancora ampi margini di crescita. La Juve, stando a quanto riportato da ‘Tuttosport’, lo monitora con attenzione ritenendolo un’ottima soluzione low-cost: il costo del cartellino si aggira sui 5 milioni.

Una cifra alla portata delle casse del club che, a gennaio, dovrà cercare di prendere pure un rinforzo da destinare al pacchetto arretrato così da tamponare le assenze di Gleison Bremer e Juan Cabal. Nel mirino ci sono Antonio Silvaa, sempre di proprietà del Benfica, e David Hancho del Feyenoord. La rivoluzione è alle porte. Servono energie fresche per puntare allo scudetto.