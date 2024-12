Contatti ufficiali, Allegri torna in panchina prima di Natale

Massimiliano Allegri può tornare in panchina prima di Natale: contatti ufficiali con il nuovo club, la trattativa entra nel vivo

Concluso il suo secondo mandato alla Juventus, Massimiliano Allegri si è preso un po’ di tempo per riposare e soprattutto riflettere su quello che sarà il suo futuro. A distanza di sei mesi dal suo addio, il tecnico toscano è ancora senza una panchina e sta aspettando l’occasione giusta per rimettersi in gioco.

Negli ultimi mesi, Allegri è stato accostato a tantissime squadre tra cui Roma, Manchester United e Benfica, ma nel concreto non c’è mai stata una vera trattativa tra questi club e l’ex allenatore bianconero. Il tecnico livornese preferirebbe restare in Serie A e si è parlato anche di un possibile ritorno al Milan, suo grande sogno destinato però a restare tale considerato il pessimo rapporto che ha con Zlatan Ibrahimovic che pure si sarebbe opposto ad un suo arrivo per l’eventuale post Fonseca.

La Roma, invece, dopo la separazione con Juric, ha preferito puntare su Claudio Ranieri anziché su di lui e per Allegri le possibilità di tornare ad allenare in Serie A, almeno per quest’anno, sembrano essersi azzerate. Resta in piedi solo la pista estera per l’ex allenatore della Juventus che in queste settimane starebbe studiando inglese, segno di come un futuro in Premier League non sia un’ipotesi così improbabile.

Conscio delle difficoltà di allenare in Italia, Allegri avrebbe deciso di aprire all’estero e secondo quanto riportato da Calciomercato.it sarebbe finito nel mirino del West Ham che avrebbe già avviato i primi contatti ufficiali.

Allegri verso la Premier League: contatti con il West Ham

Dopo aver allenato a lungo in Italia, per Massimiliano Allegri potrebbe essere arrivata l’ora di allenare all’estero. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, il tecnico livornese è il primo nella lista del West Ham per sostituire Julen Lopetegui che è a forte rischio esonero dopo gli ultimi deludenti risultati ottenuti nonostante i 144 milioni di euro spesi in estate sul mercato.

Gli Hammers potrebbero prendere optare per l’esonero in caso di nuovo flop nel weekend ed avrebbero già preso contatti ufficiali con Allegri che sarebbe disposto a prendere il posto del tecnico spagnolo, ma ad una sola condizione. Il tecnico livornese è pronto a dire sì per divenire il nuovo allenatore del West Ham solo a partire dalla stagione 2025-2026 e non a stagione in corso. Una condizione non gradita agli Hammers che preferirebbero metterlo sotto contratto subito per poter risollevare la loro stagione.

Ad oggi, però, Allegri non fa marcia indietro e non vuole subentrare in corsa, soprattutto in casa West Ham dove la situazione non è rosea. Tuttavia, le cose potrebbero cambiare e chissà che entro Natale il tecnico non cambi idea e che, pur di tornare in panchina, decida di accettare l’offerta del club inglese.