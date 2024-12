Donnarumma al posto di Svilar: reazione a catena

Gianluigi Donnarumma può arrivare al posto di Mile Svilar: l’intrigo di mercato sta agitando le menti dei tifosi, anche la Roma è spettatrice

Per Gianluigi Donnarumma presto potrebbero aprirsi le porte di un addio al PSG. Il portiere della Nazionale, sempre non ben visto nella capitale francese sin dal suo approdo, ha perso il posto da titolare fisso e diverse certezze nelle ultime settimane. Luis Enrique sta facendo altre scelte, alternando i portieri, dopo alcuni errori che sono costati cari all’azzurro. A dire il vero nella sua mente c’era già l’idea di dire addio alla Ligue 1 per provare una nuova esperienza altrove, ora si è aggiunta anche la situazione che non lo vede più scendere in campo con regolarità.

Sembra che appena sarà possibile andrà via dalla squadra campione di Francia. L’ostacolo è dettato dal suo oneroso contratto, da più di 10 milioni di euro a stagione. Per questo motivo non ha fatto rientro in Italia, al momento non ci sono club che possono permetterselo. Inoltre andrebbe discusso anche il futuro con il PSG, con l’accordo attuale che scade nel 2026. Probabile che qualche club di serie A si faccia vivo l’anno prossimo, quando almeno non ci sarà da pagare il cartellino del giocatore.

Svilar-Donnarumma, intreccio di mercato. E la Roma attende

Sempre se Gigio non sarà già emigrato altrove. Si vocifera, infatti, di un cambio imminente per l’ex Milan che può lasciare Parigi e arrivare al posto di Mile Svilar in un top club europeo. Per la felicità della Roma, che attende e spera nell’arrivo effettivo del portierone azzurro. La reazione a catena è pronta a scatenarsi.

Il Manchester United, infatti, può vendere Onana in Arabia Saudita, dopo le diverse difficoltà riscontrate in queste stagioni con i “Red Devils”. L’ex Inter è ben lontano dal suo rendimento avuto a Milano e non sta convincendo la piazza. Inoltre ci sono voci di un possibile addio per legarsi ai sauditi. A quel punto il club di Premier League sarà costretto a tornare sul mercato per prendere un nuovo estremo difensore e tra i possibili candidati ci sono sia Donnarumma che Svilar.