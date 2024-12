Lookman ha detto sì: c’è l’accordo per l’addio

Altra prestazione maiuscola di Ademola Lookman che ha detto sì: c’è l’accordo per l’addio del nigeriano all’Atalanta

La ‘Dea’ si è inchinata alla Regina d’Europa con l’onore delle armi. L’Atalanta ha tenuto testa al Real Madrid, nel match valido per il sesto turno della League phase della Champions League e andato in scena al ‘Gewiss Stadium’ di Bergamo, ma ha pagato a caro prezzo alcune ingenuità difensive, in particolare in occasione del provvisorio 1-2 firmato da Vinicius.

Un ko, per 2-3, che è il primo per gli orobici nell’attuale edizione della ‘Coppa dalle grandi orecchie’ e che non compromette le loro chance di qualificazione agli ottavi di finale. Del resto, la prestazione contro il club più blasonato del mondo ha confermato lo status di top team della ‘Dea’ che guarda tutti dall’alto in Serie A.

Nel match contro le merengues ci ha messo lo zampino anche Ademola Lookman fissando il punteggio sul 2-3 definitivo dopo il vantaggio dei blancos siglato da Mbappè, il pari orobico dagli undici metri di De Ketelaere e l’uno-due Vinicius-Bellingham per gli uomini di Carlo Ancelotti. L’ennesima prodezza che avvicina l’addio del nigeriano all’Atalanta, con una big europea che fa sul serio per l’attaccante nerazzurro.

Ademola Lookman, l’Arsenal lo ha messo nel mirino

Secondo ‘Give Me Sport’, Lookman vorrebbe tornare in Inghilterra a fine stagione. D’altra parte, Oltremanica i corteggiatori non gli mancano. In particolare, l’Arsenal sta seriamente valutando la possibilità di fare un tentativo per il 2025, con il nigeriano che è tutt’altro che insensibile alla corte dei Gunners.

Tuttavia, stando a quanto scrive il ‘Corriere dello Sport’, l’Atalanta non ha alcuna intenzione di cederlo a gennaio ma, visto che il suo contratto è in scadenza nel 2026, lo lascerebbe partire in estate se arrivasse un’offerta pari o superiore a 50 milioni di euro.

Una cifra all’altezza dell’impressionante rendimento del nigeriano che con gol e assist è il calciatore della Serie A che, considerando tutte le competizioni, più ha contribuito al fatturato di gol nell’anno solare. Un rendimento che ha destato l’interesse di alcune big europee tra cui il Paris Saint Germain che la scorsa estate ha fatto girare la testa a Lookman offrendogli un contratto da 5 milioni di euro all’anno fino al 2029.

Il nigeriano era pronto a fare le valigie, una decisione che ha indispettito l’Atalanta che per tutta risposta lo ha lasciato fuori squadra in occasione del vittorioso esordio in campionato (4-0) in casa del Lecce. Il trasferimento, dunque, non è andato in porto e così Lookman è stato reintegrato in squadra per la felicità dei tifosi orobici che possono godersi uno dei migliori attaccanti in circolazione. Chissà per quanto tempo ancora. Staremo a vedere.