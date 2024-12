Molla la Juve per il Liverpool: Motta perde il suo pupillo

Non è la prima volta che Thiago Motta perde uno dei suoi per la Premier League: il prossimo giocherà per il Liverpool.

Archiviato anche l’ultimo impegno dell’anno in Champions League contro il sempre temibile Manchester City, per la Juventus l’obiettivo ora è quello di affacciarsi al 2025 dopo aver recuperato terreno in campionato. Le sfide che attendono gli uomini di Thiago Motta in Serie A sono alla portata ma attenzione perché di punti ne sono già stati persi abbastanza.

Soprattutto contro squadre che sembravano nettamente inferiori alla Juve. Insomma, il campionato è stato fin qui sicuramente divertente ma da gennaio tutto potrebbe cambiare. Chi dovrà fare lo sprint per arrivare in fondo dovrà cambiare necessariamente marcia se vorrà centrare i propri obiettivi fissati ad inizio campionato. Per farlo sarà importante affidarsi ad un buon mercato di riparazione.

Chi ha bisogno di rinforzi è senz’altro la Vecchia Signora che si appresta però a concludere l’anno con una nuova beffa. Niente da fare per i bianconeri e per mister Motta che potrebbe perdere un altro pupillo dei suoi nelle prossime settimane.

Calciomercato Juventus, niente da fare per gennaio: anche lui in Premier League

Che poi è un po’ quello che è successo prima con Joshua Zirkzee, finito il Manchester United, e poi con Riccardo Calafiori, cercato dalla Juve ma alla fine direttosi verso Londra con destinazione Arsenal. Il prossimo nome nel mirino della Juventus destinato ad allontanarsi dall’Italia è quello di Sam Beukema. Difensore in forza al Bologna destinato a fare presto il salto di qualità.

Non è un segreto che la Juve è alla ricerca di nuovi difensori e tra i nomi circolati alla Continassa c’è anche quello del centrale olandese che avrebbe però un estimatore ancor più convinto di Motta di portarlo dalla sua parte. Il nome è quello di Arne Slot, tecnico olandese del Liverpool, che vorrebbe trattare con i rossoblù per ottenere il cartellino del connazionale.

Per la Juventus si tratterebbe di un’operazione da chiudere entro gennaio mentre i Reds sembrerebbero intenzionati ad aspettare il termine della stagione, e perciò la prossima estate. Con il Liverpool di mezzo, per la Juve potrebbe farsi impossibile arrivare al giocatore. Beukema è arrivato nel 2023 dall’AZ per 8 milioni e ora ne vale circa 15/20. Altra beffa in arrivo per la Juve che molto probabilmente dovrà cambiare ancora una volta profilo.