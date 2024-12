Motta presuntuoso e il grave errore di Giuntoli: ecco di cosa si tratta

Tensione alta nell’ambiente Juventus, dito puntato su Giuntoli e Motta: accuse molto gravi, commesso un errore evidente

Il nuovo corso della Juventus dopo l’epopea Allegri, un corso firmato da Cristiano Giuntoli e da Thiago Motta, rispettivamente uno dei dirigenti più importanti del calcio italiano e uno degli allenatori più acclamati, fin qui sta deludendo. Inutile nascondersi. I tifosi bianconeri si aspettavano di più da questa prima parte di stagione e sui social si sprecano i commenti negativi, con accuse anche gravi rivolte a entrambi.

Per quanto gli alibi non manchino, a partire dagli infortuni che stanno falcidiando una rosa sulla carta molto competitiva, è chiaro che qualcosa non stia funzionando nella Juventus. Non tutti gli acquisti, pagati anche profumatamente, si sono fin qui rivelati all’altezza delle aspettative. E il gioco di Motta, a tratti spettacolare, si sta dimostrando poco incisivo.

Vero che i bianconeri sono ancora imbattuti in campionato, ma sono già molto lontani dalla vetta della classifica, e con molte squadre da dover rimontare.

Di questo passo, il timore per i tifosi è che la squadra possa ritrovarsi imbrigliata in una lotta per l’accesso alla Champions che, con tante competitor agguerrite, potrebbe rivelarsi più complicata del previsto. E fallire anche il quarto posto sarebbe un probabilmente un disastro per il nuovo corso bianconero, considerando quali erano le aspettative iniziali.

Processo alla Juventus, nel mirino Giuntoli e Motta: accuse gravissime

A fare un’analisi, più o meno oggettiva, della situazione juventina sono stati tanti autorevoli giornalisti, commentatori e opinionisti, sia nei salotti televisivi che sui social network.

Tra questi anche Guido Tolomei, pronto su Twitter/X a fare il punto della situazione, inchiodando Giuntoli e Motta alle proprie responsabilità. L’andamento fin qui deludente della Juventus sembra infatti soprattutto il frutto delle loro scelte, rivelatesi meno corrette di quanto potesse sembrare alla vigilia della stagione.

E se all’ex allenatore del Bologna si imputa soprattutto un eccessivo integralismo, al limite della presunzione, la ‘colpa’ più grave sembrerebbe ricadere sulle spalle di Giuntoli, vertice del reparto sportivo della squadra bianconera.

Il problema principale sta infatti nelle scelte di mercato. Quelle fatte in estate non hanno funzionato perfettamente e la società avrebbe dovuto forse intervenire tempestivamente davanti alle difficoltà delle prime gare stagionali. Scrive Tolomei: “L’errore blu è il mancato intervento sul mercato degli svincolati in tempi utili. Giuntoli rischia di dover tamponare a gennaio, quando ormai potresti essere fuori dai risultati che contano. Sbagliare il mercato invernale potrebbe però essere deleterio anche per gli obiettivi minimi“.