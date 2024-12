Colpaccio bianconero: arriva al posto di Calhanoglu

Il prossimo colpo in uscita dell’Inter sarà Hakan Calhaoglu? Arrivano importanti novità circa il futuro del regista ex Milan.

Altra stagione da protagonista per Hakan Calhanoglu che, nonostante i problemi fisici delle ultime settimane, è e rimane uno dei punti fermi dell’Inter di Simone Inzaghi. La ricorsa verso il titolo passa anche dai piedi del turco per il club meneghino che nelle prossime settimane tornerà a valutare il futuro del proprio regista.

Non è un segreto che il leader nerazzurro piace a mezza Europa e visto che è arrivato a costo zero, era luglio del 2021 quando il Milan se lo lasciò scappare vedendolo accasarsi proprio agli storici rivali, l’Inter non disdegnerebbe festeggiare una nuova plusvalenza. Giuseppe Marotta, diventato da qualche tempo presidente, difficilmente riuscirà a trattenerlo davanti ad un’importante offerta.

Contratto ancora lungo per il turco che ha firmato l’ultimo rinnovo esattamente un anno e mezzo fa. Era l’estate del 2023 quando l’ex rossonero decideva di affidare il proprio futuro ai nerazzurri. Ora, però, tutto può cambiare ancora una volta in casa Inter.

Calciomercato Inter, colpo di scena: svolta nella cessione di Calhanoglu

Le casse hanno sempre bisogno di denaro sonante e Calhanoglu può diventare il prossimo colpo in uscita. Chi da tempo continua a seguire il giocatore, aumentando il proprio interesse dopo l’infortunio del punto di riferimento a centrocampo, è il Manchester City. Mister Pep Guardiola ha perso Rodri fino a fine stagione e l’assenza di un’alternativa si sta rivelando un problema per gli Sky Blues. Gli stessi che avrebbero però messo il turco in secondo piano, c’è un altro nome che piace agli sceicchi.

Gioca già in Premier League ed è un nazionale brasiliano, l’ultimo nome di grido per il City è quello di Bruno Guimaraes. Centrocampista in forza al Newcastle che davanti alla proposta del Manchester farebbe immediatamente le valigie. A lanciare la bomba di mercato è stato il portale Footballinsider24, secondo loro il mediano bianconero può lasciare il club già a gennaio.

Anche perché di tempo da perdere il City ne ha poco e la seconda metà di stagione, quella che coinciderà con l’arrivo proprio di gennaio, dovrà essere necessariamente quella del rilancio. L’Inter rimane tranquillo e si coccola il proprio regista in attesa di sapere se l’interesse degli inglesi per il classe 1994 tornerà quello dei mesi precedenti. Oggi il loro obiettivo primario rimane Guimaraes.