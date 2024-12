Colpo gratis dall’Inter: la Roma fa sul serio

Arriva un colpo gratis dall’Inter: la Roma è pronta a fare sul serio per il giocatore, lo hanno richiesto direttamente al club. I dettagli

La Roma ha cominciato la stagione nei peggiori modi possibili. Probabilmente nemmeno negli incubi più drammatici dei propri tifosi si poteva immaginare una situazione del genere, con già due cambi di allenatore e una classifica che prima della gara contro il Lecce si era fatta addirittura preoccupante. Per tornare a parlare però degli obiettivi concreti che competono ai capitolini (come la qualificazione ad una coppa europea) bisogna mettere insieme un filotto di successi che il calendario delle prossime settimane può favorire.

Per provare a risalire la china a gennaio saranno messi a segno diversi colpi di mercato. I Friedkin hanno dato a Ghisolfi il compito di rinforzare la rosa e stanno iniziando ad emergere i primi nomi dopo confronti con Ranieri sui ruoli dove c’è maggiore necessità. Uno di questi è sicuramente il vice Dovbyk con Shomurodov che fin qui non ha convinto. Si cercherà un nuovo attaccante che possa dare il cambio all’ex Girona con risultati soddisfacenti, a differenza dell’uzbeko sempre più un oggetto misterioso.

Colpo dall’Inter, la Roma lo vuole gratis! La situazione

La Roma sta guardando con convinzione in casa Inter per rimpolpare il proprio attacco. Ha sondato il terreno tramite intermediari sulla possibilità di arrivare ad un nerazzurro gratis. L’imperativo, infatti, sarà anche quello di risparmiare il più possibile perché le casse societarie non possono permettersi grossi sforzi.

Il nome messo principalmente nel mirino è quello di Mehdi Taremi. La Roma vorrebbe prenderlo in prestito secco. L’Inter non è contenta del suo rendimento ma ad oggi vuole tenerlo in rosa. Si tratta pur sempre del terzo nome dell’attacco nerazzurro dietro a Thuram e Lautaro Martinez e si spera nella scossa da un momento all’altro. Marotta e il team mercato meneghino, invece, preferirebbero salutare già a gennaio Marko Arnautovic.

L’austriaco ha trovato poco spazio in questa prima parte di stagione sia in termini di presenze che di gol e assist. Il contratto scade a giugno e con ogni probabilità la società non eserciterà la clausola di rinnovo per un ulteriore anno presente nell’accordo siglato nell’estate del 2023. L’ex Bologna potrebbe essere proposto a gennaio a club bisognosi di attaccanti per monetizzare un minimo dalla sua uscita. La Roma preferirebbe Taremi ma resta alla finestra: lavori in corso tra le due società.