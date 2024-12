I campioni in carica rischiano la retrocessione: colpo di scena

Rischio retrocessione sempre più concreto per i campioni in carica: la sentenza arriverà a breve, il colpo di scena è servito

Momento sempre più complicato per i campioni in carica che, oltre a non riuscire più ad ottenere risultati in campo, rischiano di essere retrocessi in seconda divisione nel 2025.

Il prossimo anno potrebbe arrivare una sentenza senza precedenti che andrebbe a stravolgere del tutto la Premier League e non parliamo di semplici penalizzazioni come accaduto ad Everton e Nottingham Forest nella scorsa stagione. I due club furono penalizzati per non aver rispettato il Fair Play Finanzario nazionale e la FA utilizzò subito il pugno duro. Adesso, ci si aspetta questo anche per il Manchester City, sotto processo per aver violato molteplici regole finanziarie della Premier League.

Sono ben 115 i capi d’imputazione dei quali sono accusati i Citizens che rispetto ai due club sopracitati rischiano ben più di una penalizzazione e del blocco del mercato. Nella giornata di lunedì si è conclusa l’udienza che riguardava il club di Manchester e, nonostante sia stata rigettata fermamente l’accusa di illeciti, le cose potrebbero finire molto male per i campioni di Inghilterra in carica.

La sentenza, attesa per il 2025, può essere una mazzata devastante per il Manchester City che rischia concretamente la retrocessione in Championship, oltre che una pesante penalizzazione, cosa che sta preoccupando tutti i suoi tifosi.

Manchester City nei guai: rischio retrocessione concreto

Come accaduto nel 2006 alla Juventus, anche il Manchester City rischia seriamente la retrocessione in Championship, la Serie B inglese, qualora venisse dichiarato colpevole dei 115 capi d’imputazione dei quali è accusato. I Citizens hanno sempre negato di aver commesso illeciti, ma stando a quanto è filtrato al termine dell’udienza tenutasi nella giornata del lunedì, la difesa dei campioni in carica non regge e il rischio retrocessione sarebbe abbastanza concreto.

Anche qualora dovesse salvarsi dalla retrocessione diretta, il Manchester City potrebbe anche essere punito con una pesante penalizzazione che lo farebbe finire ultimo in campionato e con poche probabilità di salvarsi. Insomma, per il club inglese la situazione è molto complicata e le conseguenze potrebbero essere gravi anche senza retrocessione diretta.

La cosa peggiore per il Manchester City sarebbe essere retrocesso in Championship ed essere penalizzato in termini di punti, mettendo a rischio anche la sua permanenza nella serie cadetta. La sentenza, attesa per il 2025, rischia di stravolgere del tutto la Premier League e qualora si optasse per la retrocessione del club inglese farebbe di certo giurisprudenza. Nel frattempo, i tifosi dei Citizens pregano che la società riesca a dimostrare la propria innocenza, cosa più facile a dirsi che a farsi.