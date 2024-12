La Juve contro Conte: scippo super in attacco

La Juventus ha messo nel mirino un top player infelice nel suo club. I bianconeri, però, dovranno guardarsi dalla concorrenza del Napoli.

Sono già iniziate, in casa Juventus e Napoli, le grandi manovre in vista del mercato invernale. Entrambe infatti, pur essendo soddisfatte del cammino fin qui compiuto in campionato, a gennaio proveranno ad intervenire in maniera concreta allo scopo di rafforzare le rispettive rose. Sia i bianconeri che gli azzurri, nel dettaglio, puntano a prendere un attaccante in grado di fornire un buon contributo in zona offensiva: il mirino delle due società è finito su un top poco felice nel suo attuale club.

Parliamo di Marcus Rashford, che ha perso lo status di intoccabile in seguito allo sbarco in panchina di Ruben Amorim. Il 27enne inglese, schierato quasi sempre titolare da Erik ten Hag, è scivolato indietro nelle gerarchie dell’allenatore portoghese che, nelle sfide perse per mano dell’Arsenal e del Nottingham Forest, ha preferito impiegare Mason Mount, Alejadro Garnacho e Bruno Fernandes alle spalle di Rasmus Hojlund. Una serie di esclusioni dalla formazione titolare che hanno spinto il classe 1997, autore di 7 reti e 3 assist in 23 apparizioni complessive, a valutare l’idea di cambiare aria.

La Vecchia Signora, in tal senso, lo reputa un rinforzo quanto mai gradito alla luce della sua esperienza e della capacità di ricoprire più ruoli nella trequarti avversaria. ridotto budget a disposizione, però, complica i piani del direttore sportivo Cristiano Giuntoli che, di conseguenza, tenterà di ingaggiarlo in prestito secco fino al termine della stagione chiedendo poi alla dirigenza dei Red Devils di partecipare al pagamento del suo ricco stipendio da 10 milioni netti all’anno.

Juventus e Napoli, ennesima sfida all’orizzonte: nel mirino un big inglese

La Juve dovrà guardarsi dalla concorrenza del Napoli, che punta a sfruttare gli ottimi rapporti con il management dello United nati grazie all’operazione che ha consentito di regalare ad Antonio Conte Scott McTominay. I partenopei si sono iscritti alla corsa in seguito all’infortunio rimediato da Kvicha Kvaratskhelia, ai box a causa di una lesione di basso grado del legamento collaterale mediale. Il georgiano dovrebbe rientrare entro gennaio tuttavia, per cautelarsi, il presidente Aurelio De Laurentiis ha messo in cantiere un colpo così da mantenere vivo il sogno di vincere lo scudetto.

Il Manchester, dal canto suo, non lo ritiene incedibile. Anzi, attendere di ricevere proposte in modo tale da incamerare risorse fresche da destinare all’acquisto di Vicktor Gjokeres. Il duello per Rashford sta per iniziare.