Missione Juve: blitz da 50 milioni nella Capitale

La Juventus è pronta all’assalto per un giocatore che piace molto a Cristiano Giuntoli: affare non di poco conto a livello economico.

Tra le big italiane la Juventus sembra quella con maggiori emergenze da colmare sul mercato. Infatti, la formazione di Thiago Motta ha diversi reparti da rinforzare e migliorare, soprattutto per via dei tanti infortuni subiti in questa fase della stagione. Il reparto più falcidiato è senza dubbio la difesa, che ad oggi conta davvero pochissimi elementi a disposizione.

Basti pensare ai due infortuni gravissimi occorsi prima a Gleison Bremer e poi a Juan Cabal: per entrambi è arrivata la rottura del legamento crociato del ginocchio, con tanto di intervento chirurgico immediato. Il loro stop durerà verosimilmente per tutto il resto della stagione. Di recente anche elementi come Danilo, Cambiaso e Savona hanno subito stop forzati per problemi muscolari.

Cristiano Giuntoli, attuale direttore sportivo della Juventus, si è già messo in moto per donare a mister Motta almeno un paio di rinforzi per la linea difensiva. La necessità maggiore è quella di reperire un difensore centrale, un leader che possa giocare al fianco di Gatti o Kalulu e donare maggiore stabilità e brillantezza a tutto il reparto.

Antonio Silva nel mirino della Juve, ma aumenta la concorrenza

Il preferito di Giuntoli per rimpolpare la difesa Juve resta un portoghese di cui si parla un gran bene da tempo. Ovvero Antonio Silva, centrale del Benfica che è stato anche proposto dal suo agente, il potentissimo Jorge Mendes, che ha voglia di portare il proprio giovane assistito in un altro campionato.

Un rinforzo ideale per la Juventus, che si assicurerebbe un centrale forte fisicamente, di qualità rinomata e già esperto ad alti livelli, avendo già collezionato 17 gettoni in Nazionale maggiore. Antonio Silva è un classe 2001, dunque è ancora molto giovane e può imporsi in breve tempo in Serie A.

Due gli ostacoli alla trattativa: in primis il prezzo del cartellino, visto che il Benfica chiede ben 50 milioni di euro per cedere il proprio difensore, nonostante il tencico Bruno Lage molto spesso lo stia lasciando in panchina preferendogli l’esperto Otamendi e Tomas Araujo, altro prodotto del vivaio di Lisbona.

Inoltre, secondo il portale Team Talk, aumenta la concorrenza per Antonio Silva. Oltre alla Juve si sarebbero iscritte alla corsa anche Newcastle ed Aston Villa, entrambe squadre inglesi alla caccia di rinforzi in difesa. La Juve, che come detto ha rapporti positivi con l’agente Mendes, spera in una corsia preferenziale, ma la trattativa appare più delicata del previsto.