Vlahovic al Real Madrid: è tutto già deciso

Dusan Vlahovic potrebbe trasferirsi al Real Madrid nella prossima sessione di mercato: arriva la decisione dei Blancos, futuro già definito

La prima parte di stagione non è andata come avrebbe voluto Dusan Vlahovic che è stato anche condizionato da alcuni problemi fisici che hanno minato il suo rendimento. Tuttavia, il serbo appare in ripresa ed il gol siglato contro il Manchester City potrebbe essere l’inizio del riscatto per lui.

Con Milik ancora fuori ed il suo rientro che avverrà solo a gennaio, il peso dell’attacco della Juventus grava quasi interamente sulle spalle dell’attaccante serbo che vuole essere sempre più decisivo. I bianconeri hanno passato settimane difficili dove sono mancati risultati e gioco, ma Thiago Motta sta pian piano recuperando pezzi e la bella vittoria ottenuta in Champions League contro la squadra di Guardiola non può che aumentare l’autostima del gruppo e dello stesso Vlahovic che ora vuole ripetersi contro il Venezia.

Nonostante il periodo poco brillante, l’attaccante serbo ha comunque tanti estimatori sul mercato ed il fatto di non aver ancora rinnovato il suo contratto, in scadenza nel 2026, lo rende un pezzo molto pregiato. La Juventus vorrebbe siglare un rinnovo con ingaggio ridotto spalmato su più anni, cosa non gradita a Vlahovic che ha già detto no alla prima offerta bianconera.

In caso di mancato rinnovo, il serbo potrebbe lasciare la Vecchia Signora per migrare in Liga dove, secondo il sito Defensacentral.com, sarebbe stato offerto al Real Madrid a caccia di rinforzi per rendere la propria rosa ancor più competitiva.

Juventus, Vlahovic offerto al Real Madrid: ecco la risposta dei Blancos

Il futuro di Dusan Vlahovic potrebbe essere in Liga. L’attaccante serbo non ha ancora raggiunto un accordo per rinnovare il suo contratto con la Juventus ed il club bianconero è pronto a cederlo qualora non si trovasse un punto di incontro. Secondo quanto riportato da Defensacentral.com, Vlahovic si starebbe già guardando intorno e, tramite i suoi agenti, sarebbe stato proposto al Real Madrid.

Tuttavia, il presidente Florentino Perez ha altre idee in mente ed ha fatto sapere come quello di Vlahovic non sia il profilo che stanno cercando i Blancos. Il numero uno del Real ha chiuso le porte del Santiago Bernabeu all’arrivo del serbo, facendo capire che per il prossimo anno le mire della propria squadra sono altre.

Niente da fare, dunque, per Vlahovic che vede sfumare una delle sue possibili destinazioni. All’attaccante serbo, però, gli estimatori non mancano e su di lui c’è l’interesse di alcuni club di Premier League, oltre che quello di Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, pronti ad accontentare le sue richieste economiche.