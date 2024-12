L’infortunio è più grave del previsto, UFFICIALE: addio al 2025

Brutte notizie per i tifosi, l’infortunio è più grave del previsto: il bollettino parla chiaro, non rientrerà prima del 2025

Non arrivano buone notizie per i tifosi di una squadra importante di Serie A. Anzi, in questo caso si tratta di una vera e propria doccia fredda. L’infortunio riportato dal giocatore nell’ultima giornata si è infatti rivelato più grave del previsto e i tempi di recupero si sono allungati. Lo ha confermato il bollettino medico diramato dalla società. L’appuntamento per il suo ritorno sul terreno di gioco slitta al 2025.

In un calendario fitto di impegni, portato avanti a ritmi serrati, l’infortunio è sempre più dietro l’angolo, soprattutto per i giocatori chiamati ad affrontare più competizione. A volte però la sfortuna può colpire anche quelli con meno impegni in programma. Basta infatti un movimento fatto male o un colpo fortuito per portare a un danno più o meno rilevante.

È accaduto ad esempio a uno dei grandi protagonisti della nostra Serie A nell’ultima giornata. Nonostante non sia tra i giocatori con più minuti accumulati in questa stagione, ha rimediato un problema fisico piuttosto rilevante dopo un colpo subito in partita.

E se in un primo tempo le sensazioni per un suo rientro in tempi imminenti sembravano positive, il bollettino ha in realtà confermato ciò che tutti temevano: difficilmente lo rivedremo in campo nel 2024.

Tegola per i tifosi, l’infortunio è più grave del previsto: il bollettino parla chiaro

Oltre al danno, la più atroce delle beffe. Il Napoli di Antonio Conte ha perso il suo giocatore più talentuoso, Khvicha Kvaratskhelia, in una partita persa nei minuti finali e in un’azione di gioco evidentemente fallosa ma in cui l’arbitro ha preferito non intervenire.

Il calciatore georgiano ha rimediato infatti un infortunio dopo uno scontro nel primo tempo della sfida con la Lazio con il dirimpettaio Marusic. Nonostante il dolore, l’attaccante ha preferito continuare a giocare, rimanendo in campo per tutti e novanta i minuti. E forse anche per questo eccesso di generosità ha finito per aggravare la situazione.

Stando a quanto riportato dal bollettino ufficiale del Napoli, gli esami strumentali svolti presso il Pineta Grande Hospital hanno evidenziato “una lesione di basso grado del legamento collaterale mediale”. Un infortunio di media entità che potrebbe rappresentare per gli azzurri un ostacolo importante alla rincorsa al primo posto.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, l’attaccante numero 77 dovrebbe infatti rimanere a riposo per circa 30 giorni. Questo si potrebbe tradurre in un rientro in campo non prima della seconda metà di gennaio, quindi a inizio 2025.

Nella migliore delle ipotesi i tifosi potrebbero quindi rivedere il georgiano in campo contro la Fiorentina, o più realisticamente nella successiva sfida casalinga con l’Hellas Verona.