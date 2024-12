Milan show, triplo affare con i bianconeri: ritorno stellare

Il prossimo mese sarà decisivo per i club sul fronte calciomercato con le squadre che sono al lavoro per cercare di chiudere i colpi necessari a migliorare le rose.

Il Milan ha vissuto una prima parte di stagione troppo altalenante con i rossoneri che hanno da tempo detto addio ai sogni scudetto e che vedono una classifica davvero preoccupante.

La società non vuole correre il rischio di restare fuori dalla zona che regalerebbe un posto in Champions League anche se in questo momento la squadra di Fonseca sarebbe fuori anche dalla qualificazione all’Europa League. In casa Milan sarà necessaria una rimonta sulle squadre che precedono i rossoneri in classifica per assicurarsi ancora una volta la partecipazione alla massima competizione continentale. Se da un lato si sta quindi pensando alle mosse per gennaio, dall’altro il club è già al lavoro per chiudere degli affari in vista dell’estate.

Milan, si lavora ad un ritorno a centrocampo: tripla operazione in vista

Stando a quanto affermato sul proprio profilo X da Alessandro Schiavone, giornalista sportivo esperto di Premier League, il Milan è al lavoro per cercare di riportare Sandro Tonali in rossonero. Il centrocampista sarebbe felice di vestire di nuovo la maglia del club per il quale ha sempre tifato e la dirigenza sta lavorando in questo senso.

Il Newcastle sarebbe fortemente interessato all’acquisto di Malick Thiaw e Ruben Loftus-Cheek, due giocatori che potrebbero dire addio ai rossoneri al termine del campionato in corso. Il giovane tedesco sta riconquistando il posto da titolare nelle ultime settimane ma la società non si opporrebbe alla partenza in caso di offerta intorno ai 30 milioni di euro.

Il centrocampista ex Chelsea, dopo una stagione ottima agli ordini di Stefano Pioli, ha dovuto fare i conti con i problemi riscontrati con i dettami tattici di Paulo Fonseca. Ancora a secco in campionato, il centrocampista inglese potrebbe far ritorno in Premier League al termine del campionato con il Newcastle pronto a fare un’offerta per assicurarsi il suo cartellino.

Uno dei due calciatori potrebbe quindi vestire bianconero per favorire il ritorno di Sandro Tonali al Milan con i rossoneri che vorrebbero provare a prenderlo già in inverno. L’idea è quella di proporre un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 40 milioni di euro per la mezzala che sta facendo fatica ad imporsi come titolare nella formazione di Howe.