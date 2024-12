“Si vuole dimettere”: la rivelazione improvvisa su Paulo Fonseca

Non c’è pace per il Milan che è costretto a dover fare i conti con nuovi problemi: Paulo Fonseca è nel caos più totale.

Nuovo terremoto in casa Milan dopo le dichiarazioni al vetriolo rilasciate da Paulo Fonseca. Il tecnico dei rossoneri al termine della delicata sfida di Champions League, vinta contro i serbi della Stella Rossa, ha svelato alcuni retroscena relativi allo spogliatoio e questo ha dato il via a nuove polemiche all’interno di una stagione nata male e probabilmente destinata a proseguire peggio.

Tra il tecnico e la rosa a sua disposizione ci sarebbe una certa distanza, lo ha fatto vedere il campo e senza mezzi termini lo ha confermato anche lo stesso Fonseca. Insomma, l’aria non è buona e si è inevitabilmente tornati a parlare di addio. Natale è alle porte ma non è detto che il portoghese arriverà a mangiare i prodotti tipici del periodo.

Festività difficili per il Milan e per i suoi tifosi che ora temono, alcuni a dire la verità ci sperano, un nuovo colpo di scena. Da mesi i piani alti del club continuano a monitorare i possibili sostituti e a breve potrebbe arrivare il definitivo addio.

Milan, addio Fonseca: tutto deciso

A rincarare la dose in un momento così delicato ci ha pensato il giornalista Alfredo Pedullà che, durante le dirette su Sportitalia, ha parlato del momento del Milan e di come il suo allenatore sia nella confusione più totale. “Fonseca o vuole dimettersi o vuole farsi esonerare” è stato l’estratto, preso dal suo lungo ragionamento, che più di tutti ha scosso l’ambiente meneghino.

Ora in molti si aspettano un intervento da parte della società, in primis di Zlatan Ibrahimovic, che non può più rimanere indifferente. Non è la prima volta che il Milan e il suo tecnico dimostrano di essere sue frequenze diverse ma se si vuole evitare un ulteriore capitombolo ci sarà bisogno di cambiare qualcosa e di farlo anche in fretta.

La stagione non è ancora compromessa ma di questo passo il club rossonero rischia di rimanere indietro. Tra i nomi che piacciono al club rimangono in pole position quelli dell’ex Massimiliano Allegri e di Maurizio Sarri. Attenzione anche alla possibile sorpresa Alberta Gilardino, libero dopo l’addio a sorpresa dal Genoa. Il Milan si gioca tutto nelle prossime settimane ma per risalire c’è bisogno che tutti remino dalla stessa parte. Cosa che, per Fonseca, non è così.