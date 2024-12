“Un dilettante, impresentabile”: è già finita per Antonio Conte

Il Napoli giunge al culmine del suo momento difficile: una fase di transizione tra pochi alti e tanti bassi che deve terminare il prima possibile

È inutile girarci troppo attorno: il Napoli sta attraversando un periodo in cui i risultati non sono all’altezza delle aspettative. Ma è importante non farsi prendere dal pessimismo. Le due sconfitte contro la Lazio, prima in Coppa Italia e poi in campionato, non devono oscurare quanto di buono la squadra ha fatto finora.

Il rovescio di coppa, con una squadra fortemente e scientemente rimaneggiata da Antonio Conte, è derubricabile a episodio che ha avuto un peso relativo nel contesto della stagione. L’eliminazione dalla competizione non ha colpito in maniera pesante, dato che il Napoli ha da sempre messo il campionato come obiettivo principale. Tuttavia la batosta in campionato ha un significato ben diverso. La perdita del primato di classifica in favore dell’Atalanta è una battuta d’arresto che deve indurre a riflettere, però al contempo non deve portare a conclusioni affrettate.

Il Napoli ha ancora un livello di gioco elevato, il problema risiede probabilmente in una rosa non troppo profonda. I risultati negativi delle ultime uscite sono probabilmente il frutto di una fase di transizione, in cui l’equilibrio della squadra è ancora in fase di assestamento.

La vera sfida ora è superare questa ‘fase di mezzo’, in cui la squadra non è né troppo cinica nello speculare sul gioco avversario né troppo brillante nel proporre il proprio immarcescibile gioco di costruzione. L’obiettivo, dunque, è ritrovare un’identità più solida e concreta, che consenta al Napoli di ritornare a macinare punti come aveva fatto in avvio di stagione.

Il tweet di Paolo Bargiggia: una critica al vetriolo

Quando si parla del Napoli, soprattutto in un periodo non positivo come questo, è ovvio che saltino fuori critiche spesso anche particolarmente colorite. Un esempio lampante è il tweet di Paolo Bargiggia, volto noto della televisione e del giornalismo sportivo, che ha approfittato della doppia sconfitta contro la Lazio per scagliarsi contro Antonio Conte.

Bargiggia ha accusato il tecnico dei partenopei di aver “gestito da dilettante” la gara di Coppa Italia, sottolineando la presunta scarsa qualità di Romelu Lukaku definito addirittura “impresentabile”, quasi a voler sottintendere che per il centravanti e soprattutto il suo allenatore fosse già finito l’idillio sotto il Vesuvio. Di seguito le sue parole in dettaglio.

Sebbene sia legittimo che aleggi delusione per le sconfitte del Napoli, l’esternazione di Bargiggia è a dir poco clamorosa e più d’uno sostiene sia sproporzionata rispetto alla realtà dei fatti. Parlare di un Napoli che ‘gioca male’ è probabilmente una semplificazione eccessiva, indigesta come un piatto di canestrelli al ragù, che non tiene conto delle complessità di gestione che una partita di calcio si porta appresso.

Criticare Lukaku, il cui contributo finora è mancato nelle partite di cartello, è comprensibile ma definirlo ‘impresentabile’ è un giudizio troppo severo. Il belga ha ancora ampi margini di miglioramento, ha già dimostrato in passato di poter fare molto di più e il Napoli, piaccia o meno, continua ad aver bisogno della sua presenza in attacco.

Il Napoli sta sì attraversando una fase di difficoltà, ma non è il momento di fare drammi. L’aspetto che dovrà migliorare è proprio la mentalità nelle partite decisive, dove servirà maggiore cinismo. L’impegno con l’Udinese, pur essendo una trasferta complicata, offre l’opportunità di risollevare il morale e riprendere il cammino verso i vertici della classifica. I precedenti contro i friulani sono favorevoli e Antonio Conte ha storicamente un bilancio positivo contro i bianconeri, il che potrebbe dare una spinta alla squadra in un momento così delicato.