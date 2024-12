Via libera Milan: accordo col giocatore

Il Milan alla ricerca del colpo difensivo a basso costo: affare in chiusura già a gennaio ma anche nella peggiore delle ipotesi si farà in estate.

Il Milan sta disputando una stagione che potremmo definire altalenante, i rossoneri sanno bene che una delle loro zone nevralgiche è la difesa. Nonostante l’impegno sul fronte acquisti durante la scorsa campagna estiva, le prestazioni del reparto arretrato non convincono appieno. Soprattutto per quanto riguarda Emerson Royal, che finora non ha brillato nelle sue apparizioni. La società rossonera ha quindi deciso di avviare una vera e propria caccia ai difensori in Premier League.

Il Milan è alla ricerca di un giocatore di esperienza e solidità che possa dare una mano alla già collaudata linea a quattro. Il nome che sta prendendo piede nelle ultime settimane è quello di un difensore che, seppur poco sotto i riflettori nell’ultimo periodo, potrebbe rappresentare una vera e propria occasione di mercato. Una chance che potrebbe rivelarsi a costi irrisori rispetto all’autentico valore del giocatore, il che rende questa possibile operazione ancora più interessante per il club meneghino.

Il Milan ha addochiato un nome che da tempo ha accumulato esperienza in una delle grandi squadre europee, che dunque non soffre di timori reverenziali nei confronti di competizioni prestigiose come la Champions, ma che sembra destinato a uscire dal suo attuale club con un addio imminente. E proprio qui si nasconde la grande opportunità per i rossoneri.

L’indizio di mercato: Victor Lindelof pronto al trasferimento

La caccia si è concentrata su Victor Lindelof, che da anni gioca in Premier League e che malgrado le difficoltà degli ultimi tempi ha nelle sue corde tanta qualità ed esperienza. Il difensore svedese, alla stregua del dirigente rossonero Ibrahimovic, è destinato a lasciare il suo attuale club già nei prossimi mesi. La sua situazione contrattuale è favorevole per un potenziale acquirente: sebbene il Manchester United stia tentando di trarre ancora qualche guadagno dalla sua cessione, è sempre più probabile che Lindelof lasci il club a parametro zero nella prossima estate, se non già a gennaio.

L’indisponibilità di alcuni difensori titolari al Manchester United e le difficoltà di trovare un accordo per il rinnovo con Lindelof lo hanno relegato ai margini della squadra. Nonostante ciò, il giocatore ha un’esperienza indiscutibile e una solida carriera internazionale che potrebbero rivelarsi un valore aggiunto per qualsiasi club interessato. E il Milan potrebbe essere la squadra giusta per dare una nuova opportunità al difensore svedese.

Lindelof, seppur non esente da qualche passaggio a vuoto negli anni tra le fila del Manchester United, ha dato prova di essere un difensore solido, esperto e capace di adattarsi ai diversi stili di gioco. La sua versatilità e la sua capacità di adattamento potrebbero essere armi decisive per un Milan che ha bisogno di un difensore in grado di fronteggiare le sfide interne e internazionali che lo attendono.

L’incontro tra la necessità di un rinforzo difensivo e la disponibilità di Lindelof a partire a basso costo potrebbe rivelarsi il matrimonio perfetto. E pare che il giocatore abbia già dato il proprio consenso al suo entourage nell’ottica di questa nuova destinazione. L’ingaggio di un calciatore con la sua esperienza e il suo immarcescibile potenziale a un prezzo contenuto sarebbe un colpo a dir poco clamoroso per il Milan.