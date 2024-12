Vuole farsi cacciare: svelata tutta la verità

Il duro sfogo di Paulo Fonseca lascia più di qualche perplessità, specie dopo un successo: segnali di crisi imminente in casa Milan?

L’immediato post partita di Milan-Stella Rossa ha riservato una sorpresa inattesa. Il successo contro la squadra serba, quarta vittoria consecutiva per i rossoneri nella fase a gironi della Champions League, ha infatti visto il tecnico portoghese Paulo Fonseca pronunciare dichiarazioni che hanno suscitato non poche perplessità.

Malgrado il successo pareva potesse rasserenare gli animi, Fonseca si è lasciato andare a uno sfogo molto duro con parole che hanno lasciato trasparire frustrazione, delusione e soprattutto un senso di impotenza nei confronti di alcuni aspetti della squadra.

Fonseca ha parlato di una “montagna russa” quando si è trattato di descrivere l’andamento della squadra, insinuando che nonostante il lavoro quotidiano molti giocatori sembrino non dare il massimo. L’allenatore ha sottolineato l’instabilità di prestazioni che caratterizza il Milan, accennando a una “testa o croce” che non fa altro che alimentare l’incertezza.

Queste parole, così critiche e quasi rassegnate, sono state percepite come un messaggio diretto a uno spogliatoio che, sempre secondo quanto pare sottintendere Fonseca, non è completamente allineato alle sue aspettative e al suo modo di lavorare. Il portoghese ha fatto riferimento, senza fare nomi, a giocatori che purtroppo non sembrano essere in sintonia con lui.

Il commento di Mimmo Cugini: Fonseca vuole essere cacciato?

Le parole di Fonseca hanno suscita perplessità pure fra gli addetti ai lavori, tra cui l’esperto giornalista sportivo Mimmo Cugini che in diretta tv su Sportitalia ha dato una lettura molto interessante, a tratti provocatoria delle dichiarazioni dell’allenatore.

Secondo Cugini, la frustrazione e la durezza con cui Fonseca si è espresso potrebbero essere un chiaro segnale che il tecnico abbia ormai preso la decisione di voler lasciare il Milan, ma che attenda una prima mossa da parte della società. Il giornalista sostiene che le parole del portoghese siano quelle di una persona che cerca tra le righe di farsi licenziare dalla proprietà.

Questa interpretazione suggerisce che il tecnico portoghese stia adottando una strategia passiva-aggressiva: pur essendo insoddisfatto della situazione, non sembra volersi assumere la responsabilità di un gesto pubblico che potrebbe danneggiare ulteriormente la sua immagine. Piuttosto preferisce attendere che sia il Milan a prendere la decisione di separarsi.

Cugini ha enfatizzato come Fonseca, pur essendo consapevole dei limiti della sua squadra, stia esprimendo un malcontento che non può essere ignorato, soprattutto alla luce delle difficoltà che il Milan sta vivendo in questa stagione. La rottura tra allenatore e squadra sarebbe ormai evidente, e la continuità del rapporto tra Fonseca e il club appare sempre più difficile da immaginare.