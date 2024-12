Dal Napoli alla Roma: colpaccio giallorosso

Un colpo in casa Roma che potrebbe cambiare le carte in tavola in un reparto molto delicato. Anche il Napoli è sulle tracce del giocatore

Claudio Ranieri e Antonio Conte stanno cercando un paio di profili per rinforzare la propria rosa già a gennaio. Il nome giusto potrebbe essere francese e ha già attirato l’attenzione di molti club della Premier League.

Se da un lato c’è un Antonio Conte ambizioso, che vuole lottare per lo scudetto sino in fondo in questa stagione, dall’altra c’è un Ranieri che pensa a risollevare le sorti della Roma. Le due grandi del Centro-Sud hanno obiettivi diversi per il 2025, ma entrambe stanno cercando dei rinforzi all’altezza per provare a crescere. Ghisolfi e Manna potrebbero sfidarsi per un profilo che piace ad entrambi e che potrebbe fare ottime cose in Serie A, come dimostrato da Manu Kone.

Il centrocampista francese è stato senza dubbio il miglior acquisto in casa giallorossa e ora sotto la guida di Ranieri il ragazzo è autenticamente esploso. Un livello altissimo di prestazione contro il Braga e la sensazione che il meglio debba ancora venire. Come lui, in Francia, ci sono altri prospetti in rampa di lancio e la bravura dei ds di Napoli e Roma è quella di anticipare la concorrenza, soprattutto quella della Premier League.

La Roma e il Napoli su Diouf del Lens: giallorossi favoriti

Nello specifico stiamo parlando di Andy Diouf, un ragazzo classe 2003, di nazionalità francese, che milita nel Lens e di ruolo fa il centrocampista. Con un’altezza di 187 centimetri di altezza e un peso di 82 kg, ha mostrato in questa stagione una fisicità e una qualità sia fisica che tecnica che ha attirato le attenzioni di molti club europei.

Finora nella mediana del Lens ha disputato 14 partite solo in campionato, ha messo a segno un gol e presenta dei numeri piuttosto interessanti, come 60 palle recuperate, 11 tiri totali e 9 passaggi chiave.

Come riportato dall’esperto di calciomercato Ekrem Konur, sul proprio profilo X, su Diouf ci sono almeno tre squadre della Premier League, come Crystal Palace, Tottenham e West Ham, oltre appunto al Napoli e alla Roma. La sua valutazione è già superiore ai 10 milioni e bisogna sbrigarsi prima che possa crescere ancora. Dopo aver fatto parte in pianta stabile dell’Under 19 francese, ha già collezionato 5 presenze nell’Under 20 e 4 nell’Under 21, dimostrando di essere quasi pronto per il grande salto in quella di Deschamps. Vedremo se Ghisolfi riuscirà a piazzare il colpo, magari già a gennaio.