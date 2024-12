Il colpo è rimandato all’estate: il Milan chiude per 15 milioni

Il calciomercato bussa alle porte e gennaio sarà un’occasione per diverse squadre per provare a sistemare le proprie rose.

In casa Milan si conoscono molto bene quali siano le lacune di una rosa che andrà sistemata sia con delle operazioni in entrata che con alcune in uscita.

La dirigenza rossonera è però al lavoro anche per quello che riguarda la prossima stagione con Geoffrey Moncada che sta cercando di individuare quelli che potrebbero essere i calciatori necessari al miglioramento dell’organico. Da tempo nel mirino del Milan c’è un calciatore per il quale sono stati presi già i primi contatti per provare a capire se fosse possibile chiudere il colpo già a gennaio. Un affare che appare difficile chiudere in vista della seconda parte di stagione ma che potrebbe andare in porto durante la prossima estate sulla base di circa 15 milioni di euro.

Calciomercato Milan, affare rimandato all’estate: si chiude per 15 milioni

Il Milan è pronto a dare l’assalto a Morten Frendrup per provare a prendere il mediano danese in vista della prossima estate. La volontà dei rossoneri è quella di chiudere il colpo in estate sulla base di circa 15 milioni di euro, sfruttando la sessione di mercato invernale per chiudere di fatto l’accordo verbale con i rossoblu.

Il centrocampista sta facendo molto bene in questa prima parte di stagione dimostrando di essere uno dei migliori nel suo ruolo in questo campionato. La concorrenza non manca di certo per il Milan con diversi club esteri ma anche di Serie A che nel corso del tempo hanno preso contatti con il Genoa per provare a strappare il cartellino del nazionale danese.

I rossoneri, anche in occasione della partita di campionato di oggi proprio contro i rossoblu, vorrà provare ad allacciare di nuovo i contatti con la dirigenza ligure per provare a capire i margini di manovra sul mediano. Classe 2001, l’ex Brondby è uno dei pezzi pregiati della rosa a disposizione di Vieira e difficilmente sarà lasciato partire durante il mercato invernale per non indebolire troppo la squadra.

Un colpo a gennaio, però, il Milan proverà a metterlo in atto con i rossoneri pronti a fare un tentativo con il Torino per Samuele Ricci, centrocampista dei granata che piace molto sia alla dirigenza che allo staff tecnico. Per la mezzala della nazionale saranno necessari circa 25 milioni di euro anche se Cairo di recente ha affermato di non volerlo perdere a stagione in corso.