Mega scambio per Lookman: se ne va in un’altra big

Maxi offerta in arrivo per Ademola Lookman e Atalanta pronta a sfregarsi le mani: altra plusvalenza da capogiro per i nerazzurri.

Ha compiuto 27 anni ad ottobre Ademola Lookman che dopo gli anni passati in Premier League, più la parentesi nel club tedesco del Red Bull Lipsia, a bordo dell’Atalanta sta finalmente dimostrando di essere un giocatore di una categoria superiore. Oggi le big d’Europa impazziscono per le sue giocate.

Acquisto da appena 10 milioni di euro per il club di Gian Piero Gasperini che ora è pronto, o quasi, a rivendere il suo bomber per una cifra da capogiro. Già la scorsa estate l’attaccante nigeriano si era impuntato che voleva andare via e la Dea aveva deciso di non mettersi sulla sua strada, come che spesso sceglie di fare. Alla fine, però, l’interesse da parte delle rivali non si è concretizzato e il classe 1996 non si è mosso da Bergamo.

I tifosi sorridono a continuano così a godersi le sue giocate, consapevoli che la sua permanenza in città non durerà per sempre. A breve, infatti, un nuovo club tornerà alla carica e no, non si tratta del Paris Saint Germani ma di un’altra grande del calcio Europeo pronta a tornare ai suoi livelli del passato.

Calciomercato Serie A, addio Lookman: lo prendono con uno scambio

Il bomber della Dea sembrava dovesse essere il sostituto di Kylian Mbappé a Parigi ma alla fine il PSG ha preferito fare altre scelte. Ora chi è forte sul giocatore, rivelano dalla Spagna, è il Barcellona del sorprendente Hansi Flick. Tanti elogi per il tecnico tedesco che da quel che emerge vorrebbe rinforzare il proprio attacco puntando sul talento nerazzurro. Per arrivare a lui sono anche disposti a mettere sul piatto uno scambio.

Contratto in scadenza nel 2026 e nessun rinnovo in vista per il centravanti che ha davanti a sé due strade: andare via a zero o regalare all’Atalanta l’ennesima plusvalenza della gestione Percassi. E da quel che sembra alla fine lo scenario sarà il secondo. Il Barça vuole Lookman ma i 50 milioni previsti dal contratto sono troppi, per questo i blaugrana sembrerebbero disposti a proporre alla Dea niente meno che Ferran Torres.

Ex pupillo della Juventus oggi considerato non più di un’alternativa in casa del Barcellona. Poiché il cartellino dello spagnolo è valutato 30 milioni di euro, i catalani acquisterebbero Lookman per appena 20 milioni cash. Ma attenzione perché il club di Flick avrebbe pronto anche un piano B. Sempre dalla Spagna fanno sapere che se l’Atalanta non dovesse gradire l’attaccante, il Barça potrebbe mettere sul piatto addirittura Frankie De Jong.