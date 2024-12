Scambio con la Roma e bye bye Juve: l’hanno cacciato

La Roma e la Juventus attivissime sul prossimo mercato di riparazione di gennaio. Ecco cosa potrebbe succedere per questo obiettivo comune.

Il calciomercato di riparazione invernale è sempre più vicino. Tra le big di Serie A vi sono due squadre in particolare che hanno già annunciato di voler attingere a questa finestra di metà stagione per cercare di rinforzarsi e migliorare nei reparti dove c’è poca scelta o dove gli attuali elementi convincono poco i rispettivi allenatori.

Stiamo parlando di Roma e Juventus, le due ‘grandi’ del nostro calcio che finora hanno deluso maggiormente rispetto agli investimenti effettuati in estate. Della situazione giallorossa c’è ormai poco da dire: già tre allenatori si sono avvicendati in panchina da inizio stagione e vi sono tanti punti da recuperare per tornare competitiva. I bianconeri invece soffrono di ‘pareggite’ e con Thiago Motta non riescono a ritrovare la continuità giusta di risultati.

Tra gli obiettivi comuni di gennaio intanto c’è l’intenzione di rinforzare le corsie laterali, sia a destra che a sinistra. Sia Roma che Juve hanno bisogno di elementi giovani e di qualità sulle fasce difensive e non manca comunione di intenti su alcuni nomi in prospettiva. Ma ecco che una mossa dei giallorossi potrebbe bruciare la concorrenza juventina nelle prossime settimane.

Roma, scambio con Cristante e Juventus bruciata per il terzino

La Roma ha messo gli occhi su due terzini in forza alla Fiorentina, che stanno trovando poco spazio in questo periodo sotto la guida di Raffaele Palladino. Si tratta del laterale destro Michael Kayode e del mancino Fabiano Parisi. Entrambi italiani e giovanissimi, farebbero comodo alla squadra di Ranieri. Ma allo stesso tempo piacciono anche alla Juve di Motta.

Per anticipare la concorrenza della Juve, la società giallorossa avrebbe trovato una soluzione che potrebbe intrigare la Viola. Ovvero proporre uno scambio di prestiti a gennaio per almeno uno di questi due terzini. L’idea è quella di cedere almeno fino a giugno Bryan Cristante, centrocampista bocciato da Ranieri e che invece farebbe molto comodo alla Fiorentina.

Cristante inoltre ha lo stesso agente (Beppe Riso ndr) di diversi elementi della società viola, tra cui Palladino stesso e i calciatori Cataldi e Sottil. Non da escludere dunque uno scambio con Parisi o Kayode, con la Roma che pagherebbe una percentuale dello stipendio da 1,8 milioni netti del suo centrocampista.

La Juventus rischia dunque di restare indietro nella corsa a questi due laterali, nonostante i buoni rapporti societari con la Fiorentina. Non è da escludere che i bianconeri possano pensare ad una soluzione simile per avvicinarsi alle richieste viola, magari tornando ad inserire il brasiliano Arthur come pedina di scambio.