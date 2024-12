Tiro mancino Inter e Juve: Conte adesso ha paura

Napoli schiacciato da Inter e Juventus? Antonio Conte trema ma non molla la presa, non è ancora detta l’ultima parola.

Le sue due ex squadre, Inter e Juventus, stanno per giocare un brutto scherzo ad Antonio Conte. Il tecnico del Napoli sogna di riportare lo scudetto nel capoluogo partenopeo, appena un paio d’anni dopo l’ultima volta, e di regalarsi un colpo d’eccezione in vista del futuro.

Purtroppo per loro, oggi i partenopei sono stati scavalcati proprio dalle due compagini del nord e non solo. Si tratta di uno dei nomi più gettonati per la prossima Serie A e in Italia più di qualcuno spera di affondare il colpo. Uno smacco per il tecnico pugliese che quando chiede qualcosa spera sempre di ottenerla. Il patron Aurelio De Laurentiis è perciò chiamato ad accontentare il proprio allenatore.

Sia in caso di qualificazione in Champions League che, a maggior ragione, in caso di scudetto. Al di là di quello che sarà il piazzamento finale del Napoli, Conte si aspetta ulteriori rinforzi e spera che il primo nome in arrivo sia proprio quello del ventenne francese.

Calciomercato Napoli, Conte non molla: lo vuole a tutti i costi

Piace alle big della Serie A ma anche a mezza Europa, per questo per il Napoli arrivare al calciatore potrebbe rivelarsi una missione impossibile. Conte non vuole però mollare la presa e continua ad insistere affinché ADL gli regali il gioiello del Monaco: si chiama Maghnes Akliouche di mestiere fa l’estero d’attacco e nonostante sia molto giovane ha già stregato tutti.

Sia in Ligue 1 ma anche in Champios League. Stagione da protagonista per il ventiduenne di origini algerine cresciuto proprio nelle giovanili del club monegasco. Lo stesso club che ha deciso di blindarlo non molto tempo fa e ora il prezzo del suo cartellino è lievitato esponenzialmente: si parla di 40 milioni di euro. Il Monaco si conferma così fucina di grandi talenti.

Conte lo segue da tempo ma ora il suo nome è finito sulla bocca di tutti. Secondo Ekrem Konur, giornalista della BBC e di ESPN, davanti al Napoli oggi non ci sono solo Inter e Juventus ma anche altri club di livello internazionale. Tra questi figura anche il Manchester City. Insomma, oggi arrivare al giocatore è un po’ più complicato per i partenopei che continueranno comunque a seguirlo da vicino. Chi lo prende fa un affare.