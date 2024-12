Luka Modric finalmente in Serie A: volo diretto per Milano

Luka Modric lascerà il Real Madrid a fine stagione ed è pronto a sbarcare in Serie A: volo diretto verso Milano per il croato

Dopo 13 anni con la maglia del Real Madrid addosso e con la quale ha dipinto calcio in giro per l’Europa e nel mondo, Luka Modric è pronto a dire addio ai Blancos e al Santiago Bernabeu dove ha vinto tutto quello che c’era da vincere.

Il centrocampista croato, che a settembre 2025 compirà 40 anni, non appenderà però le scarpette al chiodo ed è in cerca di un un’ultima avventura prima di poter chiudere la sua onoratissima carriera. Nel 2018, Modric dichiarò come dopo l’esperienza al Real Madrid gli sarebbe piaciuto giovare in America nella MLS e di sicuro qualora arrivasse qualche offerta la prenderebbe in considerazione, ma non è l’unica opzione per il suo futuro.

Stando a quanto riportato da Fichajes.net, infatti, la carriera di Modric non si chiuderà in America, né in Arabia Saudita e neppure in Asia dove pure ci sono squadre interessate come ad esempio il FC Tokyo in J-League, il campionato giapponese, ma in Serie A. Negli ultimi anni si è parlato spesso di un trasferimento del centrocampista croato nel campionato italiano, venendo accostato prima alla Juventus e poi all’Inter che è stata la squadra più vicina ad ingaggiarlo.

Adesso, il suo arrivo in Serie A è decisamente più probabile e secondo il noto sito spagnolo Modric avrebbe già prenotato un volo diretto per Milano per unirsi al Como.

Modric sbarca in Serie A: il croato dice sì al Como

Luka Modric è finalmente pronto a sbarcare in Serie A dove, secondo quanto raccolto da Fichajes.net, avrebbe raggiunto un accordo per il suo trasferimento al Como. La squadra allenata da Cesc Fabregas è invischiata nella lotta per la salvezza e qualora dovesse riuscire a confermarsi in massima seria, allora il colpo Modric diverrebbe realtà.

Il centrocampista vuole giocare un’ultima stagione ad alto livello prima di dare l’addio al calcio ed è per questo che il Como è chiamato a conquistare la salvezza se vuole avere un giocatore come Modric nella propria rosa. Il croato lascerà il Real Madrid a fine stagione a parametro e per il Como poter ingaggiare un calciatore della classe di Modric sarebbe un colpo di mercato senza precedenti.

Qualora il Como non dovesse ottenere la salvezza, invece, vedere Modric in Italia sarebbe decisamente più complicato in quanto il centrocampista non verrebbe nel nostro paese per giocare in Serie B. Il croato in passato è stato accostato all’Inter, ma appare difficile pensare che i nerazzurri siano interessati ancora oggi, tenendo conto della sua carta d’identità. Al momento, il Como è l’unico club italiano ad essere interessato a Modric e vedere il croato in A con la maglia del club lombardo sarebbe un sogno per i suoi tifosi.