“Non si muove”: l’annuncio sul bianconero scuote la Serie A

Addio da depennare, dunque, per il club bianconero che ha regalato una lieta sorpresa ai suoi tifosi: il procuratore non ha dubbi.

In questo momento i club stanno accelerando le loro ricerche, il calciomercato invernale è in arrivo e sono diverse le squadre che devono correre ai ripari. Soprattutto in Serie A dove più di qualcuno sembra essere partito con il freno a mano tirato.

Come ad esempio il Milan, troppo altalenante da inizio stagione, oppure la Juventus che sta vivendo un periodo letteralmente privo di soddisfazioni. Soprattutto in campionato dove la vittoria manca dal derby con il Torino dello scorso 9 novembre. La compagine bianconera ha già annunciato che tra qualche giorno svelerà i suoi primi colpi del 2025.

Comprare è sicuramente una mossa importante se si vuole risalire la china ma altrettanto importante è riuscire a trattenere i giocatori migliori. Svolta, in piena regola, per il club bianconero e per i suoi tifosi. Gli stessi che possono esultare dopo l’annuncio del procuratore.

Calciomercato Serie A, no alla cessione: annuncio a sorpresa

Giuseppe Riso, agente tra i maggiori protagonisti della scorsa sessione di calciomercato, ha stroncato ogni dubbio. Come si apprende dai profili ufficiali del giornalista ed esperto di mercato, Fabrizio Romano, il noto procuratore ha chiuso la porta al trasferimento: chi non sembra dunque destinato a fare le valigie è Sandro Tonali. Passato dal Milan al Newcastle ormai diversi mesi fa. Cessione monstre per i rossoneri che hanno ceduto il suo centrocampista più brillante, tra l’altro proprio poco prima che scoppiasse il caos legato al calcioscommesse, ad un prezzo da capogiro.

Il suo trasferimento in Premier League ha fatto guadagnare al Milan oltre 60 milioni di euro. Soldi che sono stati prontamente reinvestiti. Da tempo si è tornati a parlare molto del futuro di Tonali e di un suo possibile riavvicinamento in Italia, tra i club interessati all’acquisto non è mancato il Milan che molto volentieri avrebbe riabbracciato il suo figliol prodigo.

Oggi, tuttavia, ad estinguere l’entusiasmo del popolo milanista ci ha pensato il suo agente che lo ha raccontato felice di starsene al Newcastle. Insomma, ad oggi Tonali sembra destinato ad onorare il suo contratto con gli inglesi in vigore fino al 2028. Per valutare un eventuale addio bisognerà quindi aspettare che la scadenza si avvicini. In questo momento parlare di cessione sembra perciò prematuro.