Ribaltone capitale: al posto di Allegri arriva lui

Che ne sarà di Massimiliano Allegri? Al momento l’ex allenatore della Juventus sembra ancora destinato a rimanere senza panchina.

A giudicare dai risultati della Juventus, Massimiliano Allegri che oggi osserva la Serie A da spettatore, si sta prendendo la sua rivincita. Thiago Motta sta facendo peggio del suo predecessore e i tifosi bianconeri non sanno davvero più cosa pensare.

Tra una partita vista sul divano di casa e un esonero a sorpresa, il tecnico livornese continua a tenere vicino il cellulare in attesa di una chiamata che gli faccia venire voglia di tornare ad allenare. In questa stagione si è già parlato tanto di lui e qualcuno ha anche svelato di un suo possibile accordo circa il trasferimento nella capitale. Sarebbe una svolta clamorosa per la sua carriera.

Peccato che proprio nelle scorse ore Allegri sia stato scavalcato da un altro discusso collega. Anche se nelle ultime avventure non ha fatto benissimo, in città sembrerebbero pronti a ripartire da lui. Niente da fare per l’ex Juve che prima di ripartire potrebbe essere costretto ad aspettare ancora un po’.

Allegri scartato, scelto il nuovo allenatore: ecco chi prendono

Prima doveva andare al Milan, poi si è pensato a lui come deus ex machina in casa Roma, e alla fine qualcuno ha anche ipotizzato un suo possibile passaggio in Premier League. Ad oggi nulla di tutto questo sembra destinato ad accadere, soprattutto per quanto concerne il suo trasferimento in Premier League. Per la stampa inglese Allegri ha rappresentato per il West Ham più di un’ipotesi ma oggi gli Hammers avrebbero deciso di virare su un altro tecnico. Il nome è quello di Graham Potter.

Ex allenatore del Brighton, prima dell’arrivo di Roberto De Zerbi, approdato al Chelsea con grandi ambizioni. Peccato che la sua avventura londinese sia naufragata ancora prima di decollare. La capitale del Regno Unito è però pronta a puntare ancora su di lui e ad affidargli la panchina del West Ham. Julen Lopetegui sta facendo male e da tempo la società si è mossa per individuare eventuali sostituti.

Il quarantanovenne ex Blues è diventato il nome più caldo in assoluto. Anche più dello stesso Allegri che sarebbe stato felice di tentare la sorte oltremanica. Intanto sia Milan che Roma continuano a pensare a lui ma niente firma sul contratto prima del termine della stagione. Per rivedere Allegri in Serie A bisognerà infatti aspettare.