Scambio bomba con il Milan: Leao allo United

Il Manchester United ha deciso: vuole regalare a Ruben Amorim l’attaccante del Milan. Valigie già pronte per Rafael Leao.

Cosa succederà al Milan dopo Rafael Leao? L’attaccante portoghese, non è un segreto, piace a mezza Europa ma c’è un problema con le richieste di rossoneri. Il club meneghino ha spesso sparato dei prezzi troppo alti negli anni e per questo nessuno si è avvicinato più di tanto al suo acquisto. Ora, però, tutto può cambiare e può farlo grazie al Manchester United.

Continua il periodo altalenante dei Red Devils, anche dopo il cambio in panchina, ma le sensazioni per il futuro sono buone. Soprattutto se sarà il tecnico Ruben Amorim a costruire la sua personale rosa. Tra i nomi seguiti dal portoghese c’è anche quello del suo connazionale.

Entrambi si sono affermati a livello intenzionale con lo Sporting Lisbona e ora potrebbero ritrovarsi anche in Inghilterra. Il Milan è spesso stato riluttante a cedere il proprio beniamino ma da qualche tempo le cose sembrano cambiate: scambio in arrivo per i rossoneri.

Milan, addio Leao: la proposta del Manchester United

Le ultime dichiarazioni rilasciate da Paulo Fonseca hanno fatto il giro del mondo: nello spogliatoio l’aria non è serena e in futuro qualche cambio potrebbe fare bene. Il nome principale tra quelli in uscita è proprio quello di Leao al quale, come detto, non mancano estimatori. Per arrivare al talento rossonero, lo United sarebbe pronto a mettere sul piatto il cartellino di Marcus Rashford.

Quasi una leggenda per il Manchester che non è però riuscito a togliersi le soddisfazioni sperate in questi anni nel club. Secondo la stampa inglese per il prodotto delle giovanili dello United il suo tempo a bordo del Red Devils sarebbe giunto ormai agli sgoccioli e prima di lasciarlo partire il club è pronto a proporlo come scambio. Il Milan sembra essere tra le destinazioni preferite dal ventisettenne inglese.

La richiesta per Leao è di circa 100 milioni di euro, soldi che lo United non vuole spendere ma che spera di abbassare inserendo nella trattativa il classe 1997. Il suo cartellino, considerando la scadenza fissata del 2028, è valutato qualcosa come 50 milioni di euro. Questo significa che grazie a Rashford gli inglesi potrebbero pagare Leao più o meno la metà del suo costo di partenza. Per vedere se l’affare sarà fattibile bisognerà però aspettare il termine della stagione ancora in corsa.