Scambio e soldi per Vlahovic: addio Juve

Possibile trattativa di scambio a gennaio che riguarda anche Dusan Vlahovic, l’attaccante della Juventus di recente molto discusso.

Sabato sera ha segnato su rigore la rete del pareggio definitivo della Juventus contro il Venezia, salvando parzialmente la faccia ai suoi. Ma Dusan Vlahovic non vive un momento di enorme brillantezza con la maglia bianconera, visto che alterna prestazioni positive, con tanto di reti importanti al seguito, con altre prove decisamente sotto tono.

Molto discusso per questo suo andamento tra alti e bassi, Vlahovic è uno dei punti interrogativi della Juve di Thiago Motta, che si affida ovviamente a lui, attaccante con qualità innate ed unico con determinate caratteristiche in rosa. Ma non è un caso se i bianconeri stanno cercando un’alternativa in vista del mercato di gennaio, così da farlo rifiatare e trovare nuove opportunità in zona gol.

Proprio in vista della sessione di riparazione di gennaio potrebbe persino arrivare un’opportunità sorprendente per il serbo e per la Juventus stessa. Ovvero un’offerta, da parte di una big europea, pronta a tentare di portare via Vlahovic dalla Serie A italiana. Proponendo tra l’altro anche uno scambio che, a bocce ferme, potrebbe anche far tentennare le resistenze juventine.

Arsenal, assalto a Vlahovic: la prima offerta dei Gunners

A tentare il colpaccio Dusan Vlahovic nel mercato di gennaio potrebbe essere l’Arsenal, club di Premier League che ha un gioco straripante e iper-offensivo, ma che spesso pecca dell’assenza di un centravanti vero e di riferimento. Nella maggior parte delle gare è Kai Havertz a giocare da ‘falso 9’, ma ai londinesi serve qualcosa di diverso.

Secondo diverse fonti inglesi, Vlahovic sarebbe dunque l’obiettivo numero uno per l’attacco dei Gunners, che approfitterebbero di un feeling in calo tra il calciatore serbo e l’ambiente Juve. Per tentare l’assalto l’Arsenal è pronto a proporre persino uno scambio: pronta un’offerta economica da circa 35 milioni di euro più il cartellino di Jakub Kiwior, difensore polacco che tanto piace a Motta.

Come detto il calciatore proposto intriga la Juventus, tra l’altro a caccia di un centrale che possa giocare anche da terzino sinistro proprio come l’ex Spezia. Ma al momento l’offerta cash non soddisfa le richieste juventine, visto che Vlahovic viene valutato non meno di 75-80 milioni di euro.

Non è da escludere un rilancio da parte dell’Arsenal, che invece non avrebbe problemi a sacrificare Kiwior, finora poco utilizzato in campionato. Certo, se la Juve dovesse dire sì alla cessione di Vlahovic dovrebbe tornare prepotentemente sul mercato per trovare un rimpiazzo di livello, magari virando su Johsua Zirkzee, altro pupillo di mister Motta.