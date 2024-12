Situazione incredibile: il Milan fa ricorso al Tar, la partita non è finita

Il Milan ha deciso di presentare ricorso al Tar in merito alla disputa della partita: non è ancora finita, situazione clamorosa

Mentre si prepara ad affrontare il Genoa nel posticipo di questa sera, dove spera di ottenere 3 punti preziosi per poter accorciare sulle squadre che gli sono davanti in classifica, il Milan è pronto a giocare anche un’altra partita, ma fuori dal rettangolo di gioco.

I rossoneri sono al settimo posto in classifica con 22 punti, molto lontani dalla vetta della classifica ed anche la zona Champions rischia di diventare una chimera. Va ricordato, però, come il Milan abbia una partita in meno rispetto alle altre squadre, ovvero quella contro il Bologna che si sarebbe dovuta disputare al Dall’Ara e valevole per la nona giornata di Serie A, rinviata a causa dell’alluvione che colpì la citta emiliana e gran parte della regione.

Prima dell’ufficialità del rinvio, il Milan fece di tutto per giocare la partita, chiedendo si disputasse a porte chiuse o quantomeno di poter devolvere l’incasso a favore degli alluvionati tramite beneficenza, senza tuttavia riuscir a far cambiare idea al sindaco di Bologna che confermò la propria ordinanza.

Al momento non si sa ancora quando verrà recuperata la gara, ma il Milan non ha alcuna intenzione di attendere ed è per questo motivo che ha presentato ricorso al Tar dell’Emilia-Romagna contro il rinvio disposto due mesi fa e che potrebbe stravolgere tutto.

Il Milan non ci sta: ricorso al Tar contro il rinvio del match con il Bologna

La partita tra Bologna e Milan, valevole per la nona giornata di Serie A e rinviata sul finire di ottobre per l’alluvione che colpì l’Emilia-Romagna è in attesa che venga fissata una data affinché venga disputata, ma un nuovo caso è esploso attorno a questa gara. Il club rossonero ha infatti presentato ricorso al Tar dell’Emilia-Romagna contro il rinvio del match, ritenendo che lo stop imposto dal sindaco fu “iniquo, incoerente e ingiustificato”, tenendo conto che nello stesso giorno furono organizzate altre manifestazioni sportive a porte chiuse.

I rossoneri si erano subito mostrati contrari all’ordinanza del sindaco di Bologna Lepore ed ora hanno deciso di agire concretamente. Ma cosa potrebbe succedere se il Milan dovesse vincere il ricorso? I rossoneri non otterranno la vittoria a tavolino, ma stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, si garantirà il risarcimento per il rinvio del match, devolvendo il tutto a Fondazione Milan che si occuperà poi di realizzare iniziative benefiche.

La partita contro il Bologna verrà recuperata molto probabilmente si disputerà nelle prime settimane del 2025 e per questo motivo non saranno assegnati 3 punti a tavolino. Anche la Lega Serie A ha deciso di appoggiare il ricorso del Milan contro l’ordinanza del sindaco Lepore e nei prossimi giorni anch’essa potrebbe decidere a sua volta di presentare ricorso.