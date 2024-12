Calhanoglu via dall’Inter a giugno: Marotta ne prende 2 per 60 milioni

Il futuro del centrocampista turco lontano dalla Milano nerazzurra: Marotta prepara un doppio colpo clamoroso, 60 milioni e firmano con l’Inter

Il prossimo mese sarà cruciale per l’Inter di Simone Inzaghi. Dare continuità ai buoni risultati per sperare di macinare punti su punti e arrivare in testa alla classifica. D’altronde, dopo il capolavoro stagionale dell’anno scorso chiuso con la seconda stella cucita sul petto, dai campioni d’Italia in carica non ci si può aspettare di meno.

Dal campo al calciomercato il passo è breve e Beppe Marotta non vuole farsi trovare impreparato in vista della stagione 2025/26. Nel mezzo, però, un mese di gennaio che può riservare non poche sorprese ai colori nerazzurri. La dirigenza di Viale della Liberazione dovrà fare i conti – con una certa urgenza – soprattutto in difesa e in attacco. Con de Vrij in scadenza a fine campionato e l’avanzare degli anni per Acerbi e Darmian (che recentemente hanno rinnovato fino al 2026) la necessità della firma di un nuovo centrale è primaria. Kiwior e non solo: i nomi sul taccuino di Marotta sono molteplici.

In attacco situazione decisamente diversa, fatta più di uscite che di entrate a momento. Perché è inevitabile che sia Arnautovic che Correa abbiano già virtualmente le valigie in mano. In scadenza entrambi il 30 giugno 2025 e con un contratto da ben 3,5 milioni di euro l’anno, possono salutare nelle prime settimane del 2025. Soprattutto il nazionale austriaco, corteggiatissimo dal Torino.

Doppio colpo in Serie A: ecco il post Calhanoglu

Per l’estate, però, si sta facendo strada una minaccia davvero preoccupante per i tifosi nerazzurri: l’addio di Hakan Calhanoglu. Da tempo si vocifera di come il Bayern Monaco – ma non solo – sia sulle tracce del turco. E così la dirigenza interista non vuole farsi trovare impreparata: arriva la rivelazione sul doppio colpo per sostituire il numero 20 di Inzaghi in mezzo al campo.

A parlarne è il giornalista Armando Areniello che su ‘X’ ha svelato come il primissimo nome sul taccuino di Beppe Marotta sia quello di Adrian Bernabè, regista spagnolo che sta facendo benissimo con la maglia del Parma: “Potrebbero cederlo per 15-20 milioni di euro, sarebbe il perfetto vice Calhanoglu. La permanenza del turco è però tutt’altro che scontata”. Da qui Areniello ha parlato anche di un altro nome, tra i gioielli più ambiti della Serie A: quel Samuele Ricci che pure in Nazionale ha mostrato grandi qualità.

“Da qui l’interesse per il centrocampista del Torino. In caso di cessione di Calhanoglu non è da escludere l’arrivo di entrambi. I granata lo valutano tra i 40 ed i 50 milioni di euro, c’è da battere la forte concorrenza del Milan che da settimane si sta muovendo con forza sul giocatore”. L’Inter, insomma, può avviare una vera e propria rivoluzione pure a centrocampo: da Bernabè a Ricci, il post Calhanoglu è già scritto.