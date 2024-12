Crolla il prezzo, il Milan costretto a vendere: persi 30 milioni di euro

Momento molto difficile in casa Milan sia dal punto di vista dei risultati che per quello che riguarda il mercato con i rossoneri che saranno presto costretti a salutare un big.

Il pareggio casalingo contro il Genoa ha scatenato ancora una volta la contestazione in casa Milan con i tifosi rossoneri che hanno fatto piovere giù fischi assordanti al triplice fischio finale.

Per la dirigenza del Milan è tempo di valutazioni per quello che riguarda il mercato. Preso atto che la posizione di Paulo Fonseca appare intoccabile (almeno fino al termine della stagione), in casa rossonera si sta pensando a quello che potrebbe essere il futuro di determinati calciatori ormai finiti ai margini del progetto tecnico e del club. La dirigenza sta provando a lavorare su alcuni rinnovi di contratto che da tempo tengono banco a Milanello ma la situazione sembra essere sempre più complicata rispetto a poche settimane fa.

Milan, saldi in sede di calciomercato: rossoneri pronti a svendere un big

La situazione riguardante Theo Hernandez al Milan si fa sempre più complicata. Il terzino francese non ha ben digerito il cambio di allenatore e le sue prestazioni in questa prima parte di stagione sono assolutamente da dimenticare. L’assenza dalla formazione titolare contro il Genoa è stata l’ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso con il laterale destinato all’addio.

In questo momento la trattativa per il rinnovo del contratto di Theo Hernandez è assolutamente ferma con il giocatore della nazionale francese che sta vivendo forse il periodo più buio da quando è in rossonero. Il suo accordo con il Milan scadrà nel giugno del 2026 e le intenzioni del club sono chiare: nel caso in cui non dovesse arrivare un prolungamento entro la fine dell’anno le porte della cessione si aprirebbero immediatamente.

Al momento appare difficile immaginare un addio di Theo Hernandez già durante il calciomercato di gennaio ma se dovesse giungere l’offerta giusta il Milan non si opporrebbe alla sua partenza. Il problema in casa rossonera è relativo al prezzo del cartellino del calciatore che fino ad un anno fa veniva valutato circa 80 milioni di euro.

Le prestazioni negative fornite agli ordini di Paulo Fonseca e la scadenza del contratto che si avvicina hanno fatto abbassare nettamente la valutazione del terzino. La perdita per il club meneghino è rilevabile in circa 30 milioni di euro con il Milan che potrebbe dire addio al proprio laterale per una somma intorno ai 50 milioni di euro.