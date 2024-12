Dalla Roma all’Inter: pagano la clausola

A quel prezzo è un affare, nuova trattativa in vista per Roma e Inter che sperano di chiudere il colpo prima di eventuali sorprese.

Finita in archivio anche la giornata numero 16 di campionato, il girone d’andata è quasi giunto alla sua conclusione, per diversi club di Serie A è ora tornato il tempo di pensare alla Coppa Italia. Altra settimana densa di appuntamenti per Roma e Inter chiamate a scendere in campo a breve.

Mercoledì e giovedì prossimo giallorossi e nerazzurri torneranno protagonisti in due match che, sulla carta, non si possono sbagliare. Appuntamento all’Olimpico per gli uomini allenati da Claudio Ranieri che, nel loro momento peggiore, si ritroveranno ad affrontare una Sampdoria confinata in Serie B da ormai qualche stagione. Incontro da massimo campionato, invece, per i campioni d’Italia di Simone Inzaghi che si misureranno a San Siro con l’Udinese.

Poi per entrambe tornerà il tempo di concentrarsi sul campionato con l’obiettivo di festeggiare il Natale con il bottino pieno. Arrivare all’anno nuovo al meglio è obbligatorio per entrambi i club che non vogliono perdere ulteriore terreno rispetto alle rivali. Soprattutto perché in fase ci calciomercato gli equilibri del campionato potrebbero nuovamente cambiare.

Calciomercato Serie a, duello Roma-Inter: ecco quanto costa

Il prossimo gennaio rischia di essere un mese ricco per le italiane che sanno di dover cambiare molto. Proprio come sarà ricco, e pieno di sorprese, il calciomercato estivo. L’ultimo nome di grido è quello di Rocco Reitz, mediano tedesco del Borussia Monchengladbach, che secondo Sky Sport può liberarsi grazie alla clausola rescissoria presente all’interno del suo contratto.

Firma fino al 2028 per il centrocampista nato nel 2002 che ha oggi un valore di 20 milioni di euro. Per Inter e Roma rappresenta più di una semplice possibilità. Per i nerazzurri sarebbe perfetto come alternativa ad Hakan Calhanoglu mentre per i giallorossi andrebbe a prendere il posto dell’ormai partente Leandro Paredes. Le due italiane devono però stare attente, Reitz non piace solo a loro.

Ma anche al Real Madrid, parola del giornalista esperto di calciomercato Ekrem Konur. Secondo lui il suo tempo in Bundesliga è finito per Reitz che è ora pronto al salto di qualità. Se i Blancos si tireranno indietro, a quel punto sarà corsa a due tra Inter e Roma. Per gli appassionati ha tutte le carte in regola per essere un potenziale top del campionato.