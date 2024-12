Il Milan fa spesa in Premier: super scambio con Loftus-Cheek

Nuova idea di mercato in casa Milan per quello che riguarda il calciomercato con i rossoneri che potrebbero riportare in Italia un calciatore ora in Premier League.

La stagione di Loftus-Cheek al Milan non è sicuramente positiva con il centrocampista inglese che ha risentito molto del cambio allenatore e che potrebbe presto dire addio ai rossoneri.

L’ex giocatore del Chelsea, decisivo durante la scorsa stagione anche in zona gol, non sta riuscendo a mostrare quanto di buono fatto durante la scorsa annata agli ordini di Stefano Pioli. I dettami tattici di Paulo Fonseca hanno portato il giocatore inglese a finire spesso in panchina e, quando è stato chiamato in causa, non è riuscito a dare il meglio sia in fase realizzativa che in fase difensiva. Per questo motivo a Milanello si sta valutando la sua cessione con il club che pensa ad uno scambio con un giocatore ora in Premier League.

Calciomercato Milan, nuovo nome per il centrocampo: i rossoneri lo riportano in Serie A

Una delle ultime idee di mercato del Milan è quella relativa a Nicolas Dominguez, centrocampista argentino del Nottingham Forest che in Serie A fece molto bene con la maglia del Bologna che, durante l’estate del 2023, lo ha ceduto proprio al club inglese per una somma intorno ai 10 milioni di euro.

Il mediano sta dimostrando il suo valore anche in Premier League con il Milan che lo ritiene un calciatore capace di agire sia nel ruolo di Youssouf Fofana che in quello di Tijjani Reijnders. Un mediano che potrebbe quindi far rifiatare la coppia titolare che in questa prima parte di stagione non ha mai avuto l’occasione di riposare.

Il Milan, per convincere il Nottingham Forest a lasciar partire il giocatore potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Ruben Loftus-Cheek con l’inglese deciso a rivitalizzare la sua carriera che, agli ordini di Paulo Fonseca, sta prendendo una preoccupante parabola discendente. Difficile però che l’affare si possa concretizzare già a gennaio con i due club che potrebbero impostare l’affare in vista della prossima estate.

Se le cose non dovessero cambiare in casa Milan per quello che riguarda la panchina il futuro di Loftus-Cheek sembra essere destinato ad essere lontano da Milanello. Il centrocampista, che a gennaio compirà 29 anni, ha un contratto con i rossoneri fino al giugno del 2027 e la valutazione del suo cartellino al momento si aggira intorno ai 20 milioni di euro.