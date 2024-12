Leao scappa dal Milan: accordo a gennaio

Rafael Leao è pronto a scappare dal Milan: pronto l’accordo già a gennaio, la big fa sul serio e può portarlo via dal club rossonero

Il Milan sta attraversando un’annata molto travagliata e complicata. Ne è la prova lo 0-0 contro il Genoa di domenica, in cui la squadra ha dimostrato difficoltà realizzative e di gioco. Troppi alti e bassi per una squadra che dovrebbe vincere con continuità, soprattutto le gare contro le medio-piccole, anche per risalire in classifica considerando la difficile situazione di classifica che vede i meneghini a margine della zona coppe. I fischi assordanti con il quale “San Siro” ha accolto il pareggio contro i rossoblù sono una prova.

Paulo Fonseca continua ad essere sempre più discusso e in bilico. Dopo la sconfitta di Bergamo e lo sfogo con gli arbitri, c’è stato quello a seguito della gara in Champions League con la Stella Rossa in cui, seppur vincendo, all’allenatore non era piaciuto l’atteggiamento da parte di alcuni giocatori della rosa. Aveva minacciato di ricorrere ai giovani del Milan Futuro e non ha aspettato nemmeno una gara per passare dalle parole ai fatti: contro il Genoa sono stati impiegati Jimenez e Liberali.

Leao va via dal Milan: clamoroso a gennaio? La situazione

Uno degli epurati è sicuramente Theo Hernandez, considerando il suo stato di forma e la panchina di domenica. Ma anche Rafael Leao, era stato messo in discussione soprattutto verso ottobre, quando fu relegato in panchina in più di un’occasione. I rossoneri sono aggrappati ai suoi guizzi ma sono sempre più le voci che lo vorrebbero stufo e pronto ad andare via. Il Milan è una polveriera e Leao può presto togliere il disturbo.

Su di lui c’è il Barcellona che lo segue da tempo. Il presidente del club catalano, Joan Laporta ha un ottimo rapporto con Jorge Mendes, il procuratore dell’asso portoghese. La loro amicizia può essere determinante ai fini della trattativa con Leao che si sarebbe convinto a lasciare la città del Duomo già a gennaio, nonostante un rinnovo appena firmato la scorsa estate. A Flick servono nuovi innesti per essere competitivo per scudetto e Champions League e il classe ’99 è in cima alla lista della società.

Le parti sarebbero d’accordo, secondo quanto riferito dal portale elnacional.cat, c’è però da convincere il Milan. E non sarà un’impresa semplice. Per i meneghini è incedibile, ancor di più a campionato in corso. Il prezzo sfiora le tre cifre: ci vorrebbero almeno 80 milioni di euro. Una cifra fuori dalle portate del Barcellona. Si valuta l’inserimento di contropartite o negoziare il pagamento. L’operazione resta difficile.