Luis Diaz in Serie A: hanno trovato 80 milioni

Luis Diaz è vicino a lasciare il Liverpool al termine della stagione per sbarcare in Serie A: affare da 80 milioni di euro

Nonostante nelle ultime due gare di campionato non sia riuscito a conquistare i tre punti, il Liverpool continua a guardare tutti dall’alto in Premier League, anche se ora il Chelsea è a -2.

I Reds, alla prima stagione con Arne Slot in panchina, stanno andando oltre le aspettative ed anche in Champions League sono arrivati ottimi risultati. Il tecnico olandese sta sfruttando al meglio il potenziale della propria rosa e tra i giocatori che meglio si stanno esprimendo sotto la sua guida c’è certamente Luis Diaz. L’attaccante colombiano ha collezionato 22 presenze stagionali ed è già a quota 9 gol segnati, a -4 da quelli firmati nella passata stagione dove ha disputato 51 partite.

Numeri importanti quelli di Luis Diaz che vanno a certificare l’ottimo momento che sta vivendo da quando Slot è il nuovo allenatore del Liverpool. Sebbene si sia rivelato fondamentale sin qui per i Reds, il colombiano non ha ancora rinnovato il suo contratto con il club del Merseyside, in scadenza nel 2026, e per farlo chiede un aumento importante del proprio ingaggio.

Al momento, però, il Liverpool non ha intenzione di accontentare le richieste economiche di Luis Diaz e secondo quanto riportato da Antena 2 ciò potrebbe aprire le porte dell’addio la prossima estate, rivelando come l’esterno d’attacco colombiano potrebbe finire in Serie A per giocare nel Milan

Colpo Luis Diaz in Serie A: può andare al Milan per 80 milioni

Nella prossima sessione estiva il Milan è pronto a piazzare il colpo Luis Diaz. Secondo quanto riportato da Antena 2, i rossoneri sarebbero molto interessati all’esterno d’attacco colombiano del Liverpool che potrebbe incassare circa 80 milioni di euro dalla sua cessione. Su Luis Diaz, oltre al Milan, è forte anche l’interesse di Paris Saint-Germain e Barcellona che pure stanno osservando con attenzione l’evolversi della situazione.

Qualora Luis Diaz non dovesse rinnovare con il Liverpool nei prossimi mesi, per lui si aprirebbero le porte della cessione in estate, visto che i Reds non hanno alcuna intenzione di perdere il giocatore a zero nel 2026. Per il Milan, a finanziare il colpo Luis Diaz potrebbe essere la cessione di Rafael Leao per la quale i rossoneri sperano di incassare parecchio ed in estate potrebbe esserci un vero e proprio effetto domino.

L’esterno d’attacco portoghese piace molto proprio al PSG ed il Milan potrebbe decidere di fare cassa cedendolo al club parigino, per poi lanciarsi su Luis Diaz dopo aver fatto fuori una diretta concorrente per il colombiano. In caso di un suo addio, invece, il Liverpool sta già valutando alternative ed una di questa potrebbe essere Kaoru Mitoma. L’esterno d’attacco giapponese del Brighton piace da un bel po’ dalle parti del Merseyside ed è il primo nome sulla lista qualora Luis Diaz decidesse di lasciare il club.