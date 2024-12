Allegri se lo porta al Milan dalla Juventus: ribaltone Fonseca

Max Allegri è pronto ad andare al Milan e portarsi con sé uno dei suoi uomini fedeli dalla Juventus. Ribaltone per Paulo Fonseca, è addio

Le difficoltà continue in casa Milan stanno portando i dirigenti del club a interrogarsi seriamente sulla posizione di Paulo Fonseca. L’ex Roma vede la sua panchina tornare in bilico. La situazione sembrava essere rientrata dopo una serie di buoni risultati ma lo sfogo post-Stella Rossa (nonostante la vittoria) contro alcuni giocatori e il pareggio per 0-0 contro il Genoa, hanno riportato i problemi a galla.

La sensazione che una parte dello spogliatoio non accetti più il portoghese come proprio tecnico e abbia deciso di girare pagina è molto forte. Formalmente la società è dalla parte del portoghese, avendo preso le sue parti, ma nelle segrete stanze di Milanello, Ibrahimovic e gli altri dirigenti stanno decidendo il da farsi. Se l’intero (o buona parte) dello spogliatoio è contro il tecnico, la via più facile è sicuramente l’esonero.

Fonseca-Allegri, incredibile ribaltone: Max se lo porta dalla Juve!

Al suo posto potrebbe arrivare Max Allegri, alla ricerca di un progetto giusto per tornare nel grande calcio. L’ex Juve avrebbe voglia di rimettersi in gioco, possibilmente in Italia e il clamoroso ritorno al Milan potrebbe aprirgli le porte ad un rientro in serie A. La società potrebbe sondare la pista nelle prossime ore, è chiaro che il livornese dirà sì.

Alcuni importanti colleghi, come ad esempio Graziano Campi, non hanno dubbi su come andrà a finire la questione. Fonseca out, Allegri in. Ne ha parlato al canale YouTube del portale calciomercato.it, rivelando alcuni dettagli del possibile rientro di Allegri. Il tecnico vorrebbe portare con sé anche un suo uomo di fiducia avuto alla Juve e strapparlo così ai bianconeri!

“So che ha avuto diversi contatti con diverse persone del Milan“, rivela il giornalista. “Allegri vorrebbe portarsi Cherubini come direttore sportivo. Ha dimostrato di saper lavorare con i giovani con la Next Gen della Juve e ai rossoneri c’è bisogno di dare una svolta col Milan Futuro”, assicura Campi. Dunque il livornese medita di sottrarre alla Juve il noto dirigente: “È una combo che si potrebbe ricomporre presto: se non subito, a giugno”.

Inoltre, sempre secondo Campi, Allegri avrebbe una voglia matta di tornare e arrivare davanti alla Juventus per prendersi una rivincita, dimostrare che non è finito e togliersi una soddisfazione personale contro Giuntoli.