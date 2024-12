“C’entra Thuram”: la crisi di Lautaro Martinez agita l’Inter

Altra prestazione magra, in termini di goal, per Lautaro Martinez che anche nello 0-6 rifilato alla Lazio è rimasto a digiuno.

Concretezza massima per l’Inter che contro la Lazio ha fatto sei tiri nello specchio riuscendo a trovare altrettanti goal. Valanga di reti all’Olimpico per la formazione campione d’Italia in carica che nonostante il periodo positivo deve comunque fare i conti con qualche grana. Cosa sta succedendo a Lautaro Martinez?

Nelle sei realizzazioni rifilati ai biancocelesti, ci sarebbe da aspettarsi almeno una marcatura da parte del bomber e capitano dei nerazzurri e invece lo score del Toro è rimasto a zero. Certamente un campanello d’allarme, l’ennesimo, per il popolo meneghino che non sa più cosa aspettarsi dal centravanti. Crisi di goal per quello che dovrebbe essere uno dei finalizzatori più forti del mondo.

Invece è chiaro che qualcosa non sta funzionando e secondo gli addetti ai lavori il motivo sarebbe da attribuire al suo compagno di reparto Marcus Thuram. Il francese, a differenza del proprio capitano, è andato in goal all’Olimpico riuscendo a mantenere così una certa media realizzativa. Oggi è il figlio d’arte il vero punto di riferimento dell’Inter.

Inter, crisi Lautaro: ecco cosa sta succedendo

E questa è un po’ per tutti una specie di sorpresa perché quando è arrivato sembrava dovesse essere lui la spalla e Lautaro il frontman. Invece in questo momento sembra Thuram il vero bomber dell’Inter mentre il capitano appare per lo più come un comprimario. Chi ha provato a spiegare i perché di questo scambio di ruoli è stato il giornalista di Sport Mediaset Pepe Ferrario.

Secondo l’esperto, intervenuto in diretta sulle trasmissioni di Calciomercato.it in onda su YouTube, in questi anni Thuram si è letteralmente evoluto in una prima punta ed è quindi Lautaro a dover fare il famoso lavoro sporco. Possibile, tuttavia, che questo calo nel rendimento e nei goal possa essere in qualche modo un campanello d’allarme circa una possibile cessione in estate?

Partendo dal presupposto che per il presidente Giuseppe Marotta nessuno è incedibile, secondo il giornalista di Sport Mediaset oggi l’addio è fuori discussione. Lautaro ha da poco firmato il rinnovo fino al 2029, è successo ad agosto, e con buone probabilità sarà il capitano dell’Inter anche in futuro. I tifosi sperano però di poter tornare ad esultare per i suoi goal come una volta.