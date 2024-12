Dal Milan alla Juve: 7 milioni a gennaio

Il Milan e la Juventus hanno messo nel mirino un top infelice nel suo attuale club. Per la fumata bianca bastano 7 milioni.

Si rivelerà cruciale, per le ambizioni di gloria del Milan e della Juventus, la sessione invernale del mercato. Sia i rossoneri che la Vecchia Signora hanno infatti avuto un andamento deludente in campionato e, a gennaio, interverranno in maniera concreta al fine di rendere maggiormente competitive le rispettive rose. Nel mirino di entrambe, in queste ore, è finito un giocatore di comprovata esperienza intenzionato a lasciare la sua attuale squadra per provare a rinascere altrove.

Parliamo di Victor Lindelof, impiegato appena 8 volte dal Manchester United per un totale di 294 minuti trascorsi in campo. Il contratto dello svedese scade il 30 giugno 2025 ed il rinnovo non rientra nei piani della dirigenza dei Red Devils che, di conseguenza, proverà a venderlo al miglior offerente ad inizio anno così da incamerare risorse fresche e scongiurare l’addio a parametro zero. Alla corsa si è iscritta la Juventus, alla ricerca di un centrale abituato a disputare gare ad alta intensità capace di raccogliere il testimone lasciato da Gleison Bremer.

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, dopo aver abbandonato la pista che conduceva a Milan Skriniar (troppo alto lo stipendio), vorrebbe uno tra Antonio Silva del Benfica e David Hancko del Feyenoord tuttavia i colpi in questione si preannunciano complicati da condurre in porto, alla luce delle pretese economiche dei portoghesi e degli olandesi (chiesti oltre 30 milioni). Da qui la scelta di seguire pure Lindelof, puntando sulla sua voglia di rivalsa.

Dal Milan alla Juventus: per la fumata bianca bastano 7 milioni

I bianconeri, però, dovranno guardarsi dalla concorrenza del Milan, poco soddisfatto del rendimento finora offerto da Strahinja Pavlovic e da Fikayo Tomori (non utilizzato da Paulo Fonseca nelle ultime 5 partite disputate tra Serie A e Champions). Il management coordinato da Zlatan Ibrahimovic, di conseguenza, si è piazzato alla finestra in attesa di farsi avanti in termini ufficiali.

Ma non finisce qua perché, stando a quanto riportato dal portale inglese ‘Caughtoffside’, il 30enne piace molto anche alla Lazio, alla Fiorentina, al Chelsea, al Newcastle e al West Ham. Il prezzo del cartellino è stato esposto in vetrina: ora resta da vedere chi riuscirà a strappare il definitivo “sì” del Manchester United e di Lindelof. L’unica cosa certa, al momento, è che le parti divorzieranno tra meno di un mese. Poi, sarà tempo di celebrare un nuovo matrimonio.