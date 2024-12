Dal Napoli all’Inter: lo scippo giallorosso è realtà

Si allontana un profilo seguito dall’Inter di Simone Inzaghi. Dall’azzurro del Napoli al giallorosso: la beffa è realtà

L’Inter ha mandato sei squilli al campionato: la Beneamata non ha alcuna intenzione di abdicare. Il ‘set’ con cui gli uomini di Simone Inzaghi hanno annichilito la Lazio, tra le formazioni più in forma e reduce dal trionfo per 3-1 in casa dell’Ajax in Europa League, è una sorta di ‘Opa’ sullo scudetto.

Un 6-0 esterno che porta la firma di sei diversi giocatori, Calhanoglu, Dimarco, Barella, Dumfries, Carlos Augusto e Thuram, e in cui manca quella del suo uomo migliore, il ‘Toro’ Lautaro Martinez, ancora con le polveri bagnate, a conferma di una rosa profonda e di qualità in ogni reparto.

Buon per Simone Inzaghi che, tra l’altro, non ha avuto pietà della sua ex squadra. Infatti, si allontana un profilo finito negli ultimi giorni nei radar della ‘Beneamata’: un tesserato del Napoli che potrebbe vestirsi di giallorosso invece che di nerazzurro.

Alex Meret, sulle sue tracce anche il Galatasaray

“Tra i due litiganti il terzo gode”, recita un popolare proverbio. Il Napoli e l’Inter di certo non stanno litigando per Alex Meret, eppure gli azzurri e i nerazzurri rischiano di farsi soffiare sotto il naso l’estremo difensore friulano che anche contro l’Udinese ha messo in mostra le sue grandi doti da pararigori (ha respinto il penalty di Thauvin ma non ha potuto nulla sulla sua successiva ribattuta).

Infatti, come postato su ‘X’ dal noto esperto di calciomercato, Ekrem Konur, il Galatasaray monitora con molta attenzione l’evoluzione contrattuale del numero 1 del Napoli. D’altra parte, come scrive “La Gazzetta dello Sport’, “il dialogo con il suo agente Federico Pastorello è stato costante in questi mesi, anche se ancora non incisivo. Tant’è vero che qualche tempo fa è emerso anche l’interesse dell’Inter per la soluzione estiva a parametro zero“.

Ragion per la quale, sottolinea sempre la ‘rosea’, “ora le parti sembrano vicinissime a un’intesa, ma finché non arriva la tanto attesa firma, è bene stare in campana“. Anche perché, come detto, aumentano i corteggiatori del portiere due volte azzurro (Napoli e Nazionale), con il Galatasaray che è in ottimi rapporti con il club di De Laurentiis come dimostrano i due grandi ex azzurri, Dries Mertens e Victor Osimhen, che fanno parte della rosa dei giallorossi di Istanbul.

Non c’è due senza tre? Chissà. Quel che è certo è che, come ricorda “La Gazzetta dello Sport’, “nelle stagioni precedenti il romanzo del rinnovo aveva riempito tanti capitoli, con il lieto fine solo a fine stagione“. Staremo a vedere e, come sempre, vi terremo informati sugli eventuali sviluppi.