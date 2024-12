Esonero Fonseca, pazza idea Milan: nuovo allenatore clamoroso

Il pareggio in casa contro il Genoa ha continuato ad alimentare le voci di un possibile esonero di Paulo Fonseca dal ruolo di allenatore del Milan.

Nelle ultime ore è spuntato un nome a sorpresa per quello che riguarda la panchina dei rossoneri che avrebbero messo nel mirino un tecnico di livello internazionale.

Nonostante il difficile inizio di stagione in campionato, in casa Milan la volontà appare quella di proseguire con Paulo Fonseca fino al termine della stagione con il tecnico portoghese che potrebbe salutare nel caso in cui la squadra non dovesse centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Il tutto se non dovesse precipitare la situazione con l’ex allenatore del Lille che potrebbe essere allontanato prima della fine del campionato. Il club rossonero, nel frattempo, starebbe già valutando le alternative.

Milan, nome di grido per la panchina al posto di Fonseca

Uno degli allenatori finiti nel mirino del Milan nel caso in cui dovesse saltare la panchina di Paulo Fonseca è Xavi. Secondo quanto affermato da Fichajes.net, i rossoneri starebbero pensando all’ex Barcellona per il futuro con lo spagnolo che potrebbe essere chiamato a sostituire l’ex Lille.

Xavi è un profilo che piace molto a Zlatan Ibrahimovic ed al resto della dirigenza con lo spagnolo pronto a prendere in carico un’altra big dopo l’esperienza alla guida del Barcellona. Al momento il posto di Fonseca appare ancora solido ma è chiaro che le prossime partite contro Verona e Roma diranno molto sul futuro del portoghese che dovrà cancellare la brutta prestazione offerta dai suoi in casa contro il Genoa.

La volontà del club è quella di dare fiducia al tecnico fino alla fine della stagione in corso per poi tirare le somme e decidere se proseguire o meno con il tecnico portoghese. Se i risultati ottenuti non saranno soddisfacenti uno dei primi nomi sulla lista per la panchina sarà proprio quello di Xavi.

L’esperienza alla guida del Barcellona, condita dalla vittoria della Liga nel 2023 ha dato l’opportunità al classe 1980 di confrontarsi con una big europea andando a gestire uno spogliatoio di una grande squadra. Il gioco basato sul possesso palla è poi molto apprezzato dalla dirigenza rossonera, pronta ad affidargli la squadra in caso di separazione con Fonseca. Oltre al nome dello spagnolo resta però sempre viva l’opzione Maurizio Sarri con l’ex tecnico della Lazio ancora libero dopo l’addio ai biancocelesti.